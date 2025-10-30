Estos son los principales retos del mundo frente a la conservación de la naturaleza

Entre el 9 y 15 de octubre de 2025 se realizó el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN. Foto: Fundación Natura

La triple crisis ambiental global sigue avanzando a un ritmo acelerado, mientras se suma la desigualdad e inequidad social que exacerba los impactos del cambio climático, la degradación de los ecosistemas y la contaminación. Por eso, siendo la naturaleza el sistema que soporta la vida y el desarrollo del planeta, los efectos negativos sobre ella resultan un problema de todos y es aquí donde la cooperación cobra se vuelve fundamental para resolver los retos que estamos enfrentando.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se reúne cada 4 años para avanzar y promover la acción frente a la urgencia de protección de la naturaleza. Este 2025 reunió, entre el 9 y 15 de octubre de 2025, a más de 140 naciones, 1500 miembros (Estados, gobiernos, ONG y Organizaciones étnicas) y 18 mil expertos (de manera virtual y presencial) en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, para impulsar una acción colectiva a favor de la naturaleza.

Fundación Natura hizo parte de este importante evento a través del stand del Comité Colombiano de la UICN, sumando los esfuerzos de 10 organizaciones colombianas y generando un intercambio de experiencias con otros países. Además, la organización participó en cuatro espacios académicos donde se puso sobre la mesa la conservación en Colombia tras 10 años de paz con la naturaleza, el rol de las mujeres en la gestión de áreas protegidas y dos sobre la experiencia de Colombia con las OMEC.

En medio de unas jornadas extenuantes de plenarias, presentaciones y las asambleas de miembros, se consolidaron dos documentos clave que serán el mapa de ruta para los próximos 4 y 20 años: Unidos por la naturaleza en el camino hacia 2045: una visión estratégica a 20 años para la Unión y el primer plan de implementación Naturaleza 2030: Una naturaleza, un futuro. Programa de la UICN 2026-2029.

El primero busca abordar los problemas ambientales desde ocho líneas: el cambio climático, la transición energética, el sector económico y financiero, la agricultura, el agua, la salud, las ciudades y los océanos; teniendo como bandera el trabajo articulado entre los diferentes actores, la ampliación del alcance de sus acciones y la financiación, que es uno de los temas más álgidos en la implementación de procesos de conservación en el mundo.

Y precisamente el plan de acción de los próximos 4 años compromete a la UICN a movilizar y direccionar recursos al nivel local, nacional, regional y global, según las necesidades; Y aportando, desde el conocimiento y la ciencia, a la orientación y consolidación de políticas en materia ambiental y la educación sobre la naturaleza en todos los niveles.

Adicional a ello, se aprobaron 148 mociones que son construidas por las comisiones y especialistas de las diferentes regiones del mundo, entre las que se destacan: la primera política sobre biología sintética en relación con la conservación de la naturaleza, el reconocimiento del ecocidio como delito y acciones concretas para el fortalecimiento de la gobernanza y la inclusión.

No olvidemos que también se actualizó la lista roja de especies amenazadas, uno de los documentos científicos más importantes de la UICN, que prende las alarmas sobre las focas del Ártico y su riesgo de desaparición por efectos del cambio climático; y las 100 especies de abejas silvestres de Europa que se clasificaron como amenazadas y con ello los servicios que ofrecen para el mantenimiento de la vida en el planeta.

Este evento, el más importante a nivel mundial sobre conservación de la naturaleza, nos impulsa hoy a tomar acciones que permitan un cambio transformador en los territorios, en donde diferentes sectores y actores se la sociedad, tomen decisiones basadas en la ciencia que permita un acceso justo, legítimo y equitativo a la naturaleza y con ello, la construcción de un futuro resiliente y positivo.

“Recordemos al mundo que la naturaleza no sólo es víctima de nuestros excesos, sino una poderosa aliada en nuestra supervivencia”, Razan Khalifa Al Mubarak presidenta de la UICN.

