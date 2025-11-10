FAO lanza iniciativa para fortalecer cadenas de alimentos acuáticos en Colombia

La estrategia busca combatir la malnutrición aguda y crónica, al tiempo que promover nuevas formas sostenibles e innovadoras de aprovechar los productos y subproductos acuáticos nutritivos en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Foto: Aunap

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en alianza con la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) y socios nacionales, anunció la implementación de un proyecto para desarrollar y mejorar las cadenas de alimentos acuáticos en Colombia.

Bajo el nombre, “Nuevas cadenas de valor de alimentos acuáticos para una alimentación saludable y sostenible para las poblaciones más vulnerables en contextos frágiles (NAVAC)”, la iniciativa busca combatir la malnutrición aguda y crónica, al tiempo que promover nuevas formas sostenibles e innovadoras de aprovechar los productos y subproductos acuáticos nutritivos en beneficio de las poblaciones más vulnerables.

“Con este proyecto buscamos conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor y, en consecuencia, una vida mejor para las comunidades locales, generando aprendizajes y modelos que puedan replicarse en todo el país. Así contribuimos a una Colombia más sostenible y con seguridad alimentaria para todos”, afirma Heysel Calderón, Coordinadora Nacional de Pesca y Acuicultura en FAO Colombia.

En concreto, se busca ampliar y escalar el acceso a alimentos acuáticos sostenibles, asequibles, seguros y nutritivos, garantizando su disponibilidad como medida preventiva y de respuesta ante crisis alimentarias y nutricionales.

De igual manera, se buscará proporcionar beneficios económicos a las comunidades locales, mediante el desarrollo de cadenas de valor de alimentos acuáticos innovadoras e inclusivas y fomentar el reconocimiento del valor nutricional de los alimentos acuáticos, promoviendo su integración en los mercados locales, regionales y nacionales.

Luego de un proceso de evaluación técnica que incluyó la preselección de 12 cadenas de valor de diferentes países de África subsahariana y América Latina, se priorizaron solamente cinco cadenas con mayor potencial. En esta selección, Colombia fue el único país escogido en América Latina, lo que representa un importante reconocimiento al potencial de su sector pesquero.

“Se necesitan urgentemente enfoques innovadores para desarrollar alimentos acuáticos asequibles, nutritivos y seguros que lleguen a las poblaciones locales, generen medios de vida dignos y reduzcan la pérdida y el desperdicio de alimentos mediante un mejor uso de los subproductos a lo largo de las cadenas de valor”, explica la FAO, a través de su portal web.

Para lograr esto, la iniciativa busca ampliar la base de conocimientos sobre los alimentos acuáticos y sus subproductos y, por otra parte, se enfocará en fortalecer la resiliencia y sostenibilidad de estas cadenas para asegurar alimentos nutritivos y seguros para los grupos vulnerables.

La implementación se realizará en el Pacífico chocoano, iniciando en los municipios de Bahía Solano y Nuquí, donde el proyecto se enfocará en el fortalecimiento de la cadena de valor del atún promoviendo su aprovechamiento sostenible y su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional del territorio.

El proyecto NAVAC en Colombia se ejecutará entre 2025 y 2030, en articulación con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y otras entidades aliadas, consolidando esfuerzos hacia la Transformación Azul y la construcción de sistemas alimentarios más saludables, inclusivos y resilientes.

“Esta nueva iniciativa nos permitirá continuar nuestro apoyo de más de 15 años a la región del pacífico, en la construcción de la paz territorial y seguir fortaleciendo cadenas de valor concretas basadas en el desarrollo de productos innovadores, donde se generen beneficios para las comunidades locales y se motive la participación del sector privado, socio clave para que estas soluciones puedan ser escaladas y masificadas”, afirmó Johny Ariza, Oficial de Cooperación de la Delegación de la Union Europea en Colombia.

El proyecto a nivel mundial fue lanzado en Roma el pasado 20 de octubre y contó con la participación de delegados de Colombia y África, de Unión Europea y de FAO. La embajadora de Colombia ante la FAO, Jhenifer Mojica, agradeció por el proyecto que beneficiará a comunidades del Chocó y resaltó la cooperación de las instituciones del gobierno al servicio de NAVAC como una herramienta real para la seguridad alimentaria del país.

Puede obtener más información sobre esta inciativa, a través de este enlace.

*Profesional misional especializado en incidencia y posicionamiento territorial en pesca y acuicultura de FAO.