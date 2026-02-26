Fotografiar aves para impulsar la conservación en Colombia

Martín pescador. Foto: Felipe Esteban Toledo Alarcón

Colombia alberga aproximadamente una quinta parte de todas las especies de aves del mundo, eso es unas 1.969 especies, lo que lo convierte en un país privilegiado para observarlas y fotografiarlas.

De hecho, como asegura Jair Coll, fotógrafo documental caleño, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se trata de uno de los mejores momentos para hacerlo en la historia reciente del país. “En esta década ocurrió una explosión del aviturismo y de eventos impulsados por esa necesidad de llegar a zonas poco visitadas hasta entonces por la presencia de grupos armados”, asegura.

Para ponerlo en cifras, en el Global Big Day de 2024 (un evento de ciencia ciudadana que consiste en registrar la mayor cantidad posible de especies de aves en todo el planeta durante 24 horas continuas), en el que participaron cerca de 1,3 millones de observadores, de las más de 7.700 especies avistadas en todo el mundo, Colombia lideró la lista con 1.526 especies diferentes, seguida de Perú con 1.428 y Brasil con 1.201.

En este contexto, fotografiar aves es uno de los principales atractivos del aviturismo y, para impulsar estos espacios que contribuyen a la conservación de estas especies, este año se realizará la decimoséptima edición de los Premios de fotografía Audubon que desde el años pasado también reciben participaciones de fotógrafos y videógrafos enfocados en aves colombianas. Las inscripciones, que abrieron en enero pasado, estarán abiertas hasta las 12 del mediodía del próximo miércoles 4 de marzo.

“En un país como Colombia, reconocido como uno de los más megadiversos del mundo y verdadero país de las aves por la cantidad de especies que posee, este premio de fotografía tiene un valor especial: no solo celebra la extraordinaria belleza de nuestra biodiversidad, sino que también invita a todos —aficionados, novatos, caminantes, observadores de aves, amantes de la naturaleza y personas apasionadas por el aire libre— a contar sus propias historias visuales”, sostiene Camilo Cardozo, director país de Audubon para Colombia.

En esta edición, los jueces otorgarán nueve premios a residentes de Chile y Colombia, y ocho a residentes de Estados Unidos y Canadá. Cada ganador, según precisó Audubon —organización hemisférica dedicada a la conservación de aves y sus hábitats—, recibirá un premio económico de hasta USD $5.000, y quien gane el Gran Premio también recibirá un viaje a la Antártida con la empresa HX Expeditions, uno de los patrocinadores del concurso. Las inscripciones para quienes quieran participar son gratuitas. Los participantes, colombianos y residentes en Colombia, podrán enviar hasta 10 fotografías y vídeos, incluidos los jóvenes entre 13 y 17 años, quienes también son bienvenidos y cuentan con una categoría propia.

Y son precisamente esas experiencias de “pajareo”, junto con el lado técnico de fotografiar aves, las que se valoran en las diferentes categorías del concurso. Estas incluyen temáticas, con divisiones para jóvenes y adultos, como “Aves en los paisajes de Colombia” o “Aves sin fronteras”, destinada a aves migratorias. También hay una categoría dedicada a las plantas para aves en el país.

Como explican los organizadores del premio, uno de los objetivos es fomentar estas actividades que traen consigo beneficios no solo para proyectos sostenibles, sino también para la conservación de los ecosistemas y la educación ambiental.

La técnica para capturar el momento

Una de las tareas que tendrán los jueces del concurso en los próximos días es revisar los miles de fotografías que se presentarán a los premios y asignarles una calificación. Si bien las reglas de evaluación están disponibles en la página web del concurso, ¿cómo se califica una imagen de naturaleza?

Para Niky Carrera Levy, publicista, pajarera, fotógrafa para la conservación de aves y parte del jurado de los premios de este año, uno de los puntos desde donde le gusta pensar la fotografía es “la parte humana y el mensaje que te deja el ave. Es muy valioso poder mostrar cómo fue ese proceso, cuándo tomaste la fotografía y cómo lograr conectar todo lo que viviste en un mensaje final entre tu experiencia y el resultado, que es la foto”, sostiene.

Y es precisamente este tipo de procesos los que buscan ser destacados a través de las diferentes categorías. Por ejemplo, en el segmento de Conservación el objetivo es lograr una imagen que ayude visualmente a entender cómo esa ave se está viendo afectada negativamente por el cambio climático o la degradación de los ecosistemas.

En esta línea, esperar el momento correcto juega un rol importante en la fotografía de aves, en la que se puede aguardar por días la aparición de una especie. “La fotografía de aves es uno de los géneros más contemplativos que existen, ya que los fotógrafos pueden pasar semanas persiguiendo la toma perfecta de una especie en particular, combinando un golpe de suerte con sus habilidades técnicas y narrativas para inmortalizar el instante”, sostiene Coll, fotoperiodista caleño, quien en los próximos días asumirá la tarea de ser parte del jurado de estos Premios de fotografía Audubon, el principal concurso hemisférico de fotografía de aves y en el cual los participantes de Colombia han tenido destacado protagonismo. demás de Carrera y Coll, los otros jurados son: Sebastian Herzog, director de áreas protegidas de Audubon para América Latina y el Caribe; Claudio Contreras Koob, fotógrafo de naturaleza y conservación mexicano; Natalia Ekelund, fotógrafa chilena de fauna y paisajes; Memo Gómez, fotógrafo colombiano de conservación y vida silvestre, especialista en fotografía de aves; y Katherine Sanhueza, guía naturalista de observación de aves y fotógrafa de naturaleza chilena.

“Esta convocatoria es una oportunidad para que más personas se animen a participar, a observar con detenimiento, a compartir momentos únicos y a conectarse de manera más profunda con los ecosistemas que nos rodean sin necesidad de ser fotógrafos profesionales. Todos podemos participar. En Colombia, siempre tenemos tenemos una imagen que queremos mostrar, una historia detrás de cada ave que vemos. Cada imagen tiene el poder de inspirar cuidado, respeto y acción por las aves y sus hábitats, fortaleciendo la conciencia ambiental en todo el país. Todos podemos mostrar nuestro tesoro al mundo y compartir nuestras vivencias mientras accedemos a uno de los premios de las diferentes categorías”, expone Camilo Cardozo, de Audubon.

¿La fotografía ayuda a conservar?

Para Carrera, fotógrafa para la conservación de aves, el aviturismo y la fotografía de aves ofrecen una perspectiva para ver el mundo de manera diferente. “Un caso que me gusta contar es el de Kimy Kane Erbañol Vinasco, un niño que creció en un contexto complejo de Jamundí. Kimy quería ser minero, pues era lo que veía a su alrededor. Así fue hasta que le regalamos un par de binoculares para observar aves y su perspectiva cambió”.

Más de una década después, Kimy sigue vinculado al aviturismo a través de la iniciativa Guardianes de las Aves, liderada por Carrera. Este es un espacio para que jóvenes compartan y conozcan sus experiencias, aprendizajes y proyectos relacionados con la conservación.

“Ahora él ya habla de varias carreras; se le olvidó la minería y la idea de seguir el legado de su padre. Son momentos así en los que entiendo que las aves me mostraron cómo se puede conectar a los niños con la conservación”, asegura Carrera.

Uno de los puntos que destaca Niky Carrera es que los recorridos por las selvas y bosques colombianos marcados por un verde dominante, en búsqueda de aves de distintos colores y ubicaciones en los árboles, son una oportunidad para conectar a la gente con los ecosistemas y con las acciones necesarias para protegerlos.

Para Jair Coll, si bien la fotografía no tiene una influencia directa en las políticas globales relacionadas con la conservación, “sí nos ayuda a entender qué estamos perdiendo debido al cambio climático, especialmente con algunas aves desplazadas hacia ecosistemas que les son completamente extraños”, sostiene.

Por su parte, el crecimiento de este sector, destaca Coll, ha permitido fortalecer redes y proyectos dedicados a estas actividades de conservación. Se trata de un gran potencial económico pues, según cifras del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT), para 2020 el país tenía la capacidad de atraer a más de 14.000 observadores de aves especializados anualmente, lo que generaría ingresos directos por cerca de US $9 millones y la creación de más de 7.500 empleos locales.

Además, en un mundo lleno de distracciones y todo el “‘doomscrolling’ y ‘AI dump’, la fotografía de aves es una “oportunidad para recuperar nuestra mirada visual, que se ha empobrecido en los últimos años, y a través de la técnica fotográfica reconectarnos con nuestro ser y nuestro entorno”, afirma Coll.