Es momento de darle un respiro a la Tierra entre todos

La Hora del planeta en el parque Jaime Duque. / Esteban Vega LaRotta - WWF Colombia.

Las noticias sobre las crisis que enfrenta nuestro planeta son cada vez más usuales. Entre otras cosas, desde 1970, las poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han disminuido un 68 % en promedio, 2023 fue el año más caluroso jamás registrado, el hielo de la Antártida ha registrado niveles mínimos históricos durante tres años consecutivos y la Amazonia podría llegar a su punto de no retorno en 2050.

La manera en la que consumimos está por encima de lo que la Tierra nos puede generar, según Global Footprint Network, una organización de investigación internacional. Catar, por ejemplo, demanda nueve veces más recursos de los que su territorio es capaz de generar en un año, en Estados Unidos son cinco veces más y, en general, la humanidad necesitaría 1,75 planetas para satisfacer sus demandas de recursos naturales. (Lea: Otra deuda con las mujeres: reconocer su aporte en la conservación de la biodiversidad)

Aunque la mayoría de las consecuencias de los desastres, relacionados en parte con el cambio climático, las sufren las mujeres y niñas, “proteger nuestro planeta es una responsabilidad compartida y exige una acción colectiva desde todos los rincones de la sociedad”, comenta Kirsten Schuijt, directora general del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Entonces, ¿qué podemos hacer? Regalarle una hora a la Tierra puede ser un buen comienzo, opina Schuijt.

Desde 2007, WWF realiza cada año una iniciativa llamada la “Hora del planeta”, que reúne a millones de personas en 190 países del mundo. En su primera edición, el sábado 31 de marzo de 2007, más de dos millones de personas en Sídney, Australia, apagaron sus luces durante una hora para mostrarle al gobierno su preocupación por el cambio climático.

Durante estos años más personas se han ido sumando, haciendo de esta iniciativa el movimiento que más personas ha movilizado por una misma causa en el mundo, explican sus organizadores. La “Hora del planeta” ha buscado enfocarse en despertar conciencia y movilizar a la acción por el cambio climático y la pérdida de naturaleza, las dos grandes crisis que amenazan nuestra existencia.

Ferney Díaz, coordinador de Movilización y Sostenibilidad de WWF Colombia, explica que la idea de esta iniciativa es “mostrarles a las personas que no es tan difícil ni complicado hacer algo para cuidar nuestro planeta”, y por eso la edición de este año contempla diferentes acciones que las personas pueden realizar a lo largo del día para aportar a un cambio de conciencia ambiental. (Lea: La historia de cómo descubrieron cinco nuevas especies de víboras en Colombia)

“Es crucial involucrarse si queremos crear conciencia sobre los desafíos ambientales y doblar la curva de pérdida de biodiversidad para 2030. Para unir verdaderamente a millones de personas en todo el mundo, es importante que la “Hora del planeta” se expanda más allá de su ya enorme grupo de partidarios actuales y se involucre con personas que aún no han participado”, agrega la directora de WWF.

¿Cómo participar en la “Hora del planeta” 2024?

Este año la iniciativa tendrá lugar el sábado 23 de marzo. Quienes estén interesados en participar podrán elegir entre diferentes alternativas: apagar las luces de su casa o realizar alguna acción de cuidado del ambiente durante una hora, aprender sobre cambio climático o pérdida de biodiversidad, o realizar una donación para las iniciativas que trabajan en pro del cuidado del medio ambiente.

De acuerdo con Díaz, el objetivo para esta edición en Colombia es que las “personas reconozcan la riqueza en biodiversidad que hay en el país”. En ese sentido pueden ver algún documental o serie que muestre los atributos naturales de Colombia, o aprender sobre los animales que habitan en el territorio nacional y luego hacerlos en origami. Otras acciones más simbólicas son vestirse de verde ese día o hacer ejercicio al aire libre.

También es importante evitar los desperdicios, pues cuatro de cada 10 alimentos que se producen en el mundo no se los come nadie. Para no contribuir a esta problemática, lo que se puede hacer es preparar una receta con los productos que tienen en casa y que están próximos a vencer, para así evitar botarlos.

Si bien con estas acciones “el mundo no va a cambiar al día siguiente, el 24 de marzo, sí habrá mayor conciencia”, menciona Díaz, especialmente si son los colombianos los que participan. Según WWF, darle una hora a Colombia es darle años al planeta, y hay varias razones que lo explican. (Lea: Los primates y otros mamíferos del bosque seco tropical del país que están en riesgo)

La primera es la importancia de su biodiversidad en el mundo entero. “Nuestro país representa el 0,8 % del territorio continental y alberga el 10 % de la biodiversidad del planeta. Tenemos lugares como la Amazonia que son claves en todo el mundo en la regulación climática”, señala el vocero de WWF. Además compartimos los Andes con buena parte de los países de Suramérica, cuidar esta región es contribuir a la producción de agua, medios de vida y bienestar de las zonas de mayor ocupación en este subcontinente. Por esto, las acciones y decisiones que se tomen en el país impactan de manera positiva o negativa en el resto del planeta.

Otra razón es la cantidad de especies endémicas que alberga el territorio colombiano. Se estima que en el país hay aproximadamente 8.803 especies de anfibios, aves, mamíferos, plantas y líquenes, peces de agua dulce y reptiles que solo viven acá. La conservación de estas especies es fundamental para mantener la diversidad genética y la salud de los ecosistemas.

“Juntos, al unirnos para la ‘Hora del planeta’, no solo destacamos los problemas urgentes que enfrentamos, sino que también celebramos las innovaciones y soluciones que pueden llevarnos a un futuro mejor”, menciona Yves Calmette, sénior director de Comunicaciones de Marca de WWF Internacional. Por eso el llamado que hacen es que todos participen desde sus capacidades en la iniciativa ambiental.