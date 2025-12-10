Jóvenes colombianos fueron segundos en concurso mundial sobre biodiversidad

Sabiduría Salvaje de WWF. Foto: WWF WWF

Este martes 9 de diciembre se llevó a cabo la final global de Sabiduría Salvaje 2025, el concurso de biodiversidad impulsado por WWF, con Joan Sebastián Lagos y Matías López representando a Colombia. Los jóvenes, campeones en la ronda nacional, ocuparon el segundo lugar detrás de India, anfitrión del certamen.

La prueba global se realizó de forma virtual y en ella los colombianos superaron a representantes del Reino Unido, Francia, Chipre, Bután, Portugal y Hong Kong.

Joan Sebastián y Matías aseguraron su participación en el certamen global tras resultar ganadores nacionales el pasado jueves 4 de diciembre en el Parque Explora de Medellín, con una ronda nacional que tuvo siete finalistas en tarima, un auditorio al borde del asiento y una secuencia de preguntas que reafirmó la amplia biodiversidad de Colombia. Joan Sebastián Lagos Molina, estudiante del Colegio Integrado Campestre Colombia Hoy, de Facatativá, Cundinamarca, logró el mayor puntaje, seguido de Matías López Mejía, estudiante de la Institución Educativa La Paz, de Envigado, Antioquia.

La edición 2025 de Sabiduría Salvaje en Colombia contó con el apoyo de Smurfit Westrock y convocó a más de 85.000 participantes de 181 municipios y 31 departamentos. Joan —que sueña con ser ornitólogo porque lo que más le atrae de la biodiversidad son los animales, especialmente las aves— resumió la descarga de adrenalina: “Fue una emoción muy grande poder demostrar mis conocimientos y aprender cosas nuevas sobre la biodiversidad de nuestro país… no imaginé ganar… Al final, se cumplió”.

Matías contó que su objetivo era representar a su región y a su colegio, y que el concurso fue el lugar para hacerlo realidad: “Yo me propuse algún día representar a mi región y mi colegio, y fue en Sabiduría Salvaje donde lo logré… Hubo grandes competidores… no me imaginé que iba a quedar en segundo puesto. Quedé sorprendido”.

Para Ferney Díaz, coordinador de Prácticas y Consumo Sostenible de WWF Colombia, “Sabiduría Salvaje deja una huella en la vida, no solo de los ganadores, sino de todos los participantes en el concurso. Es importante porque aprenden a conocer y apropiarse de la biodiversidad de su país, y la gran importancia de cuidarla. Este conocimiento les abre puertas, a quienes participan, pero también a sus familias y comunidades. Saber y entender la biodiversidad es una ventaja competitiva para su futuro, dándoles una perspectiva privilegiada para liderar las industrias y proyectos dentro y fuera del país”.

El resultado en India cerró así un ciclo que empezó como una maratón escolar y terminó ondeando alto la bandera de país: competir para conocer y conocer para cuidar. Si Colombia no quiere que la palabra biodiversidad sea un cliché, conviene escuchar lo que ya gritan estas finales con acento adolescente: el conocimiento no es una medalla, es una brújula.

Al final, Joan compartió un mensaje directo: “cuiden el medio ambiente, prepárense, que con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr”, mientras que Matías pidió “que le metan toda, que estudien, porque esto les sirve para mucho y van a ser felices”.