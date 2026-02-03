La apuesta por impulsar la sostenibilidad ambiental en el sector cultural de Bogotá

Teatro Verde. Foto: Juan Diego Castillo

En 2025 se registraron más de 18.000 eventos culturales en Bogotá, lo que representó, en palabras de la Secretaría de Cultura, uno de los despliegues culturales más amplios y significativos en la historia de la capital.

En medio de este crecimiento del sector, algunos actores le han apostado a consolidar la sostenibilidad ambiental de las actividades culturales en la ciudad. Entre ellos se encuentra el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que desde 2022 y con el apoyo del Grupo Energía Bogotá (GEB) viene desarrollando una iniciativa para impulsar su sostenibilidad.

Se trata de la iniciativa Teatro Verde, “que consiste en un programa a diez años estructurado en seis caminos de transformación, que incluyen acciones concretas hacia la sostenibilidad: gestión de recursos, proveedores verdes, anfitriones verdes, espectáculos verdes, cultura circular y relación con el contexto”, según precisa el Teatro Mayor.

Este programa busca, en concreto, promover prácticas más sostenibles y responsables con el medio ambiente, involucrando a todos los que hacen posible el teatro: artistas, público y proveedores.

Según explicó el teatro, uno de los hitos ha sido la puesta en marcha de un proyecto que permitirá generar cerca del 25 % de la energía eléctrica que consume el centro cultural donde funciona. La iniciativa contempla la instalación de 180 paneles solares en el techo del edificio y una planta fotovoltaica con una capacidad de 99,9 kilovatios pico (kWp), suficiente para cubrir el consumo promedio de unas 30 viviendas.

“Cada año la oferta cultural crece y beneficia a miles de personas que hacen parte de la industria de las artes escénicas. Esta apuesta conjunta permitirá que Bogotá se consolide como una ciudad ejemplo en América Latina y el mundo de cómo el arte y la energía se pueden conjugar para impactar positivamente a la sociedad”, afirma Eduardo Uribe, director de Sostenibilidad del Grupo Energía Bogotá (GEB).

A esto se suma la implementación de una huerta en la que se cultivan alimentos que el teatro ofrece a sus artistas. Por su parte, el paso más reciente ha sido la creación de un proyecto de apicultura, que busca impactar positivamente la calidad de la vegetación del Parque San José de Bavaria, ubicado en las inmediaciones del teatro.

Asimismo, se reemplazaron las botellas PET y otros plásticos de un solo uso por botellas reutilizables, y se comenzaron a utilizar empaques y vasos biodegradables para los refrigerios de los artistas.

“El Teatro Verde es un gran hito para Bogotá, particularmente en un momento en el que el país demanda acciones contundentes en cuanto a una gestión eficiente de la energía, el agua y los residuos, y quién mejor que el sector del arte y la cultura para liderar con el ejemplo. Tenemos un compromiso de seguir trabajando con el Teatro Mayor y otras entidades del Distrito en la construcción de espacios más sostenibles, que permitan avanzar hacia la transición energética desde todos los enfoques”, señala Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB.