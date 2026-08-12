La estrategia para conservar la naturaleza y la cultura en los ecosistemas acuáticos

Uno de los objetivos de la iniciativa es apoyar proyectos que conserven ecosistemas acuáticos a través de prácticas tradicionales. Foto: Casa Mucura-Escuela de Saberes ancestrales de Coquí_Chocó

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En su más reciente Reporte de Riesgos Globales, publicado a principios de 2026, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) dio a conocer las mayores amenazas que enfrentará la humanidad en los próximos diez años. En el segundo lugar del listado se encuentra la “pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas”, solo antecedida por los eventos climáticos extremos.

Estos retos llegan en la antesala del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que deberán alcanzarse en menos de cuatro años —para 2030— y que buscan sentar las bases de “un futuro mejor y más sostenible”.

Lo cierto es que tanto el cumplimiento de estas metas como la mitigación de estos riesgos parecen, a gran escala, retos difíciles de abordar y superar. Pero, en Colombia, una estrategia que se viene desarrollando desde 2024 busca sentar las bases para estas soluciones desde lo local, combinando dos componentes que, a primera vista, pueden parecer poco conectados: la protección de los ecosistemas y las prácticas culturales.

Se trata de la estrategia Ciudadanos del Río, Comunidades Creadoras, que busca salvaguardar los saberes ancestrales, los conocimientos tradicionales y las prácticas culturales de las comunidades que aportan a la conservación de los cuerpos de agua, y que es promovida por CoCrea.

Como lo resume María Claudia López, coordinadora de la Estrategia Ciudadanos del Río, en el centro de la iniciativa se encuentra el denominado enfoque biocultural. “Lo que queremos poner en el centro de la conversación es visibilizar la importancia que tienen los saberes ancestrales, las prácticas culturales, los sistemas de conocimiento propio de las comunidades y los conocimientos tradicionales, específicamente de aquellas que viven cerca de cuerpos de agua, en la conservación, por ejemplo, de la biodiversidad asociada”, indica López.

Una forma de entender este concepto, que viene implementándose como parte de esta estrategia, es la gastronomía, en particular la desarrollada por las comunidades locales. Las diferentes tradiciones culinarias tienen una fuerte relación con su entorno y, por ejemplo, si una planta nativa desaparece o una especie de pez se extingue, lo mismo ocurrirá con el plato desarrollado por la comunidad.

Otro ejemplo puede encontrarse en una región particular del país: la Orinoquía. Según explica López, en esta zona hay períodos de fuertes inundaciones y de sequía que muchas veces no son comprendidos por la agroindustria, con impactos negativos sobre los ecosistemas, mientras que las comunidades locales llevan siglos desarrollando formas de manejarlos.

Por su parte, la coordinadora de CoCrea también señala que estos conocimientos locales también pueden aportar a la gestión del riesgo en Colombia. “Muchas comunidades tienen sistemas de monitoreo propio o comunitario que pueden ayudar y saben de prácticas culturales que pueden ayudar a reducir el riesgo”, agrega.

López sintetiza este enfoque señalando la estrecha interdependencia que existe entre cultura y naturaleza, así como la evolución paralela entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. “Una práctica cultural o un saber ancestral es una manifestación del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, y tiene que ver con la conservación, pues moldea la naturaleza y el territorio”, sostiene.

Conservar los ríos desde la cultura

Uno de los componentes de esta estrategia es la convocatoria anual de CoCrea, entidad mixta sin ánimo de lucro en Colombia que conecta proyectos culturales y creativos con empresas e inversionistas, a través de un incentivo tributario. Los contribuyentes de renta que financien proyectos avalados por CoCrea que incorporen los saberes ancestrales en la conservación de los cuerpos de agua, pueden obtener un 165% de deducción en la renta por el valor invertido o donado.

Entre las líneas temáticas que apoya el programa están la conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas acuáticos; las formas de consumo y producción sostenibles; el manejo y adaptación del hábitat; la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático; y la construcción de comunidad, memoria y paz.

Desde 2024 se han realizado tres convocatorias, en las que se han avalado 28 proyectos. Uno de ellos se encuentra en implementación en Cerro Seco, en el distrito de Santa Marta (Magdalena), con un apoyo económico de Enlaza y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB).

Este proyecto busca, a través de la práctica de juegos tradicionales y de la tradición oral local, ofrecer espacios a estudiantes de la ciudad para conocer los beneficios del cuidado de los ríos, así como de la siembra de árboles alrededor de las quebradas, como reguladores y potenciales restauradores de los sistemas acuáticos.

A esto se suman proyectos como el que se desarrolla en Buga (Valle del Cauca), en la laguna de Sonso, el humedal más grande del suroccidente colombiano, donde se busca conservar este cuerpo de agua mediante un componente de turismo cultural liderado por la propia comunidad, que recibe a los visitantes y prepara la oferta gastronómica para quienes llegan al territorio.

Desde CoCrea aseguran que la intención es consolidar, a partir de los proyectos avalados por la iniciativa, un banco de proyectos que permita fortalecerlos y acelerar su financiación en el futuro.

La importancia de unirse y hablar (y en la que usted podrá participar)

Precisamente, para impulsar estos procesos, desde la Estrategia se viene realizando una serie de encuentros para visibilizar estos esfuerzos y construir una red de apoyo que permita fortalecer estas dinámicas en el país.

Estos se han desarrollado bajo la figura de los Encuentros Ciudadanos del Río, un espacio en el que diferentes actores comparten su experiencia en la incorporación de los saberes ancestrales y las prácticas culturales en la conservación de los cuerpos de agua del país. Los primeros tuvieron lugar durante la COP16, celebrada en Colombia, y en la Semana de la Biodiversidad de Cali, en 2025, escenarios que demostraron, según López, la importancia de crear una red en torno a estos esfuerzos.

En esa última edición se realizaron diálogos con actores de diferentes regiones del país, así como exposiciones culturales e iniciativas de conservación. “Desde allí entendimos la necesidad de crear una red biocultural para fortalecer procesos, compartir experiencias, mejorar prácticas, fortalecer los vínculos en las regiones y también propiciar espacios de formación e incidir en política pública”, expresa López.

En línea con esto, los próximos 15 y 16 de agosto de 2026 se realizará el tercer Encuentro Ciudadanos del Río, en el marco de La Magdalena Fest, un festival cultural nacido en 2018 en Honda, Tolima que invita a habitantes y visitantes a honrar el Río Magdalena en todas sus dimensiones a través de una programación alrededor de la música, la cocina tradicional, talleres, exposiciones, encuentros y diversas experiencias culturales.

“Vamos a tener cuatro diálogos de saberes con personas de todas las regiones del país que compartirán sus experiencias. Participarán, entre otros, pescadores artesanales, sabedores de la Sierra Nevada de Santa Marta, representantes del pueblo arhuaco, así como Ignacio Piedrahíta, escritor y geólogo que ha dedicado buena parte de su obra a los ríos”, cuenta López.

A esto se suma un espacio dedicado a las celebraciones del río, así como otro relacionado con los ecosistemas fluviales. Además, se ofrecerán, de manera gratuita, dos talleres para la creación de fanzines, realizados por el Instituto Humboldt, y otro para la producción de radionovelas, liderado por ABC Colombia.

“Es realmente un espacio en el que se va a poner en el centro a la gente que tiene las botas puestas para la conservación tanto de los ecosistemas acuáticos como del patrimonio cultural del país”, concluye López, de CoCrea.

A través de este enlace puede obtener más información.