La propuesta que busca transformar la consciencia socioambiental en Risaralda

ConscienciaGreen nace de un proceso de transformación interno, el buscar sanar y el construir caminos de reconciliación con el entorno, despertaron aquel lado creativo que llevó a desarrollar el propósito de nuestra organización social. El detenernos a validar el sentido de nuestro actuar, frente al impacto que generamos en nuestro medio, es el ejercicio introspectivo que llevamos inmerso en cada una de nuestras herramientas metodológicas. Evaluar lo que está detrás de nuestras decisiones, nos convierte en actores significativos que impactan positivamente nuestra dinámica social.

El diseño de procesos que visibilizan el valor emocional de las personas frente a su sentido de pertenencia al cuidar el medioambiente mediante “pequeñas” acciones y su identificación con iniciativas sociales locales, nos ha permitido transformar el territorio donde nacimos, Santa Rosa de Cabal, utilizando el arte, las TIC, la ilustración y la generación de contenido audiovisual como bandera a través de nuestra propuesta metodológica llamada Gabby, ayuda El Planeta.

¿Qué impacto puede tener un cuento infantil en el medio ambiente y la sociedad? Esa fue la pregunta que nos encontramos por parte de los espectadores. Mostrar un proceso donde intervinieran distintos sectores de la cadena productiva, como el sector privado, público, organizaciones sociales y sector educativo, alrededor de una dinámica generada por un cuento infantil era un poco desafiante, más paso a paso, logramos demostrar que cuando nos sumamos alrededor de iniciativas sociales que integran dinámicas de cuidado ambiental, se pueden obtener resultados notorios de apropiación del conocimiento en un territorio.

Sinergia social

Nuestro nicho son las aulas de clase, porque estamos convencidos de que la educación es el primer paso para lograr una transformación social verdadera, una transformación que conciba la idea del valor de la inclusión, de trabajar juntos, porque somos extranjeros en una tierra que nos alberga sin ningún condicionante, ante ella somos iguales, respiramos el mismo aire, pero que de alguna manera la ambición humana ha restringido estos derechos naturales a unos cuantos.

Tocar fibras era nuestro desafío y para esto abordamos la práctica de la donación como un acto emocional de desprendimiento ¿por qué? Porque de manera inconsciente nos convertimos en acumuladores, le damos un significado a cada objeto que guardamos, nos aferramos y vivimos con ello sin tener un propósito definido, en cierta manera los conservamos como un símbolo de nuestro vínculo hacia alguna situación o persona, y allí están por años y años alimentando un sentido de apego.

Nuestro lema es: “porque donar es desprenderse” llevamos esta práctica a un contexto de ayuda al otro, donde cada niño y padre participante realiza un análisis interno de su nivel de consumo, ser consciente de lo que guardamos y no utilizamos puede convertirse en una posibilidad de mejora para el que carece ¿Y por qué son tan importantes las organizaciones sociales para nosotros? De antemano puedo responder esta pregunta llevando a la siguiente ¿conoces la dimensión del sector social en tu localidad? ¿Sabes cuantas de ellas existen en tu región?

Fue claro que un gran porcentaje de respuestas a esta pregunta plasmó un cuadro de nuestra falta de información sobre la labor y el número de organizaciones del ámbito asistencial que hay en nuestro entorno, por ello es que siempre buscamos enlazarnos con una de ellas, ya que nuestro propósito es poder visibilizar el trabajo altruista que ejecutan silenciosamente en cada territorio.

Sensibilizando en un espacio de exposición literaria

Somos partidarios de que desde nuestra posición podemos hacer mucho por nuestro medio ambiente, por eso nuestra metodología, el cuento infantil Gabby, ayuda El Planeta, se ha convertido en una alternativa diferenciadora en nuestra región como herramienta propulsora de la apropiación social de conocimiento, mediante la articulación de distintos actores del engranaje productivo y el papel de las organizaciones socioambientales en el desarrollo de conceptos de conservación ambiental, inclusión social y la motivación emocional que dinamiza el compromiso ciudadano con nuestro planeta.

Somos Naturaleza, somos sinergia social por el medio ambiente, eso implica que nuestros procesos buscan de manera práctica y vivencial dejar una evidencia que se postergue en el tiempo. Una de las razones de nuestro existir como Corporación, es poder formar ciudadanos más responsables con sus acciones por el cuidado de nuestros recursos naturales y las buenas prácticas de consumo, ya que nuestro planeta atraviesa por una crisis inminente que cada vez se acelera. El avance de la contaminación ha implicado que nos paremos no solo a pensar sino a accionar por un futuro más sostenible de alternativas concretas.

Como sociedad necesitamos organizaciones integrales, que velen por la reconstrucción y el reordenamiento del tejido social, mediante prácticas que sumen vida al planeta y coadyuven al desarrollo comunitario que impacte positivamente nuestro Planeta Tierra.

*Director ejecutivo de la Corporación ConscienciaGreen.