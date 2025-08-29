Las arañas utilizan a las luciérnagas como “rehenes” para atraer más presas

Las arañas nocturnas de tela de sábana utilizan el brillo de las luciérnagas para atraer más presas a sus redes. (Davy Falkner- Sociedad Ecológica Británica) Foto: Davy Falkner- Sociedad Ecológica Británica

En los bosques subtropicales de Asia habita un pequeño depredador nocturno que tiene una particular estrategia para atraer a más presas. Se trata de la araña de tela de sábana (Psechrus clavis), cuya principal presa es la luciérnaga invernal (Diaphanes lampyroides), y que ahora sabemos que las utiliza como una especie de “rehén”.

Los investigadores de la Universidad de Tunghai, de Taiwán, observaron que estas arañas capturan luciérnagas en sus redes y las dejan allí, mientras emiten luz bioluminiscente, hasta por una hora. Incluso, en algunos momentos, las arañas iban a revisar las luciérnagas capturadas.

Aunque los investigadores sabían que esta especie de arañas utilizan el color de su cuerpo y sus telarañas como señales visuales para atraer engañosamente y consumir inmediatamente insectos, esto no pasaba cuando atrapaban a machos de luciérnagas.

Por esto, el equipo liderado por el Dr. I-Min Tso, autor principal del estudio publicado en la revista Animal Ecology de la Sociedad Ecológica Británica, realizó un experimento en el bosque de plantación de coníferas del Área Educativa Natural Xitou de la Universidad Nacional de Taiwán, para comprobar si se trataba de una estrategia empleada por las arañas para aumentar su éxito en la caza. En el experimento, colocaron LED que se asemejaban a luciérnagas en telarañas reales y dejaron otras telarañas limpias como control.

Lo que descubrieron es que las que tenían luz LED atraían tres veces más presas que las redes de control. Esta cifra aumentó a diez veces más cuando solo observaron la captura de luciérnagas.

“Nuestros hallazgos resaltan una interacción previamente no documentada en la que las señales de las luciérnagas, destinadas a la comunicación sexual, también son beneficiosas para las arañas”, dijo Tso en un comunicado emitido por la Sociedad Ecológica Británica.

Los investigadores sugieren que este comportamiento podría haberse desarrollado en las arañas de tela de lámina para evitar una costosa inversión en su propia bioluminiscencia, como ocurre con otros depredadores que se sientan y esperan.

