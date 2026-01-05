Las otras víctimas de la pólvora: las imágenes que muestran a la fauna silvestre afectada

Las aves son de los animales más afectados por la pólvora. Foto: Cornare

En Colombia, la pólvora no solo dejó más de 1.400 personas lesionadas (entre el 1° de diciembre y el 1° de enero). Cientos de animales silvestres también resultaron heridos, quemados y atropellados por el uso de estos artefactos, muy comunes en las fiestas de fin de año.

De acuerdo con Cornare, la corporación ambiental del oriente de Antioquia, durante diciembre, recibieron 157 individuos con afectaciones por el uso de pólvora. Esto significa un aumento del 250 % en comparación con el año anterior cuando hubo 45 casos reportados.

“Lo que para algunos es celebración, para nuestra fauna se convierte en tragedia. ¿Las consecuencias? Animales que aparecen en casas o en las vías, desorientados, sin saber cómo regresar a su hogar. Individuos heridos por voladores, bengalas, con quemaduras; atropellamientos, y crías huérfanas”, escribió la corporación.

En el área metropolitana de Medellín se registró el caso de una zarigüeya adulta que murió tras sufrir múltiples fracturas al caer de un árbol. “En otro punto del Valle de Aburrá varias crías quedaron huérfanas luego de que su madre muriera por la pólvora”, detalló la autoridad ambiental de la capital antioqueña y sus municipios cercanos. En esta zona se reportaron 34 casos de fauna afectada.

En Bogotá, solo en la noche de Navidad, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Familiar (IDIPYBA) emitió un reporte sobre el número de denuncias por afectación de mascotas domésticas y otros animales a causa del ruido de la pirotecnia. Hasta ese momento se habían recibido 115 reportes: la mayoría eran perros (74 %), seguidos por gatos y aves silvestres (23 %).

A esto, se suman los casos de fauna atropellada que se han dado a conocer en redes sociales y que ha afectado a osos perezosos, mapaches, iguanas, y zarigüeyas. De acuerdo con la corporación ambiental de Cundinamarca (CAR), solo en 2024 y 2025 se registraron más de 220 animales silvestres afectados en las vías de ese departamento y parte de Boyacá.

El regreso de mi viaje y me encuentro con esto, a la altura de Zaragoza 💔💔💔💔 muy triste la verdad lo que está pasando! 4 /01/2026 7:00 am @N_CastelblancoM @MinAmbienteCo @mario_9227 @Corantioquia @andreanimalidad @GermnJi58948379 @IreneVelezT pic.twitter.com/JAIw27QPpG — Daniela Salazar Suaza (@DaniSalazarS) January 4, 2026

