Llega Travesía Panda, un evento para los amantes del ciclismo y la naturaleza

Participación individual: tiene un valor de donación de $160.000 pesos e incluye un bono de 30% de descuento en las tiendas Go Rigo Go, 2 boletas para el Parque Jaime Duque, una tula, un número de participante para la bicicleta, una calcomanía de altimetría, la manilla oficial del evento, seguro médico y refrigerio al final del recorrido.

Participación individual + jersey: tiene un valor de donación de $220.000 pesos e incluye el jersey oficial de WWF en colaboración con Go Rigo Go, un bono de 30% de descuento en las tiendas Go Rigo Go, 2 boletas para el Parque Jaime Duque, una tula, un número de participante para la bicicleta, una calcomanía de altimetría, la manilla oficial del evento, seguro médico y refrigerio al final del recorrido.