Lo que debe saber del pez basa, el potencial invasor que buscan formalizar en Colombia

En octubre del año pasado, en la Cámara de Representantes se volvió a poner sobre la mesa una discusión que ya lleva años en el país: la formalización del pez basa (Pangasianodon hypophthalmus), una especie con potencial invasor que llegó a Colombia hace más de 10 años.

El proyecto busca regular la producción, reproducción y comercialización de esta especie en el país, algo que se viene intentado desde hace varios años. Según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), esta discusión empezó oficialmente en 2009, cuando el sector privado inició el proceso para evaluar la introducción del pez. Tres años después, se adelantó la primera solicitud de licencia ambiental ante la autoridad nacional (Anla), que tras un análisis de impactos decidió negarla al concluir que se trataba de una especie de “alto riesgo” y con potencial invasor.

Desde entonces, se han hecho decenas de mesas técnicas, foros académicos, estudios y discusiones. De hecho, el 12 de diciembre de 2024 el Ministerio de Ambiente compartió la “I Mesa Técnica de los desafíos del pez basa en Colombia”, en la que participaron representantes a la Cámara, institutos de investigación, universidades y ciudadanía. “En el 2025 tendremos otras mesas para abordar puntos de encuentro y diferentes perspectivas”, informó la cartera.

Sin embargo, estos encuentros hasta el momento no han terminado en una decisión definitiva, pues actualmente el pez basa en Colombia no está catalogado ni como recurso pesquero, ni como recurso hidrobiológico, y tampoco como especie invasora. Según las autoridades, es una especie exótica introducida de manera no formal y potencialmente invasora.

Pese a esto, su producción no ha parado. Solo en 2023 se produjeron más de 20 mil toneladas de esta especie en más de 13 departamentos (según datos de los acuicultores, ya que no hay datos oficiales), como lo reveló El Espectador en una nota.

El problema es que aunque es una especie rentable para el sector pesquero, su presencia tiene graves consecuencias para los ecosistemas y las especies nativas. Los estudios que se han realizado desde la academia y el Sistema Nacional Ambiental muestran que con la presencia del pez basa en cuencas naturales podrían verse afectadas 234 especies. De estas, 192 son endémicas y 25 de uso alimenticio. Además, podría afectar cinco áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad.

Recientemente, el Instituto Humboldt publicó una guía para conocer mejor a Pangasianodon hypophthalmus y entender desde la información científica por qué es considerada como una especie con potencial invasor.

