Los páramos y la alta montaña serán el centro del diálogo en la Casa Humboldt de Tunja

Desde este miércoles, 26 de noviembre, hasta el viernes, 28, se desarrollará el Encuentro de Actores de Páramo y Alta Montaña, como parte de la programación de la Casa Humboldt, que se realizará en la sede norte de la Universidad Santo Tomás de Tunja, en Boyacá. Allí se abordarán temas como los conflictos socioambientales en la alta montaña, los retos de la gobernanza en estos ecosistemas en Suramérica, la planificación del manejo de los complejos de páramo y su conservación, los medios de vida sostenibles, la coexistencia con la vida silvestre en la alta montaña, estrategias de reconversión productiva, la comunicación y el trabajo en red.

Este espacio será una oportunidad para conocer casos de éxito en donde las buenas prácticas agrícolas, el diálogo con las comunidades y el aprendizaje sobre la importancia de estos ecosistemas, entre otros aspectos, han llevado a demostrar la compatibilidad entre la habitabilidad en estos escenarios y su conservación.

“Los páramos y la alta montaña deben reconocerse como un socio-ecosistema y eso implica la presencia de personas que, por décadas, los han habitado y cuyos medios de vida dependen de estos ecosistemas. Por eso es importante desarrollar escenarios de diálogo que permita reflexionar sobre la gobernanza, la conservación, los medios de vida la participación colectiva, la sostenibilidad, entre otros”, explicó Lina Marcela García, investigadora del Instituto Humboldt y Coordinadora del proyecto GEF Páramos para la vida, coorganizador del encuentro.

En el evento, también habrá ejemplos que aporten a los medios de vida y a la soberanía alimentaria, “en paralelo a espacios de distintos escenarios que nos permiten hablar de conservación y uso sostenible de la biodiversidad; hasta la formación en capacidad de para el manejo adecuado de incendios, para prevenir y mitigar la afectación a la conservación de estos ecosistemas por factores como el fuego”, destacó García.

Por su parte el subdirector de Planeación de Corpoboyacá, Giovanny Viasus, invitó a los ciudadanos del departamento y de todo el país a participar en el encuentro en el que “se abordará la gobernanza y la conservación de los medios de vida de nuestros páramos y ecosistemas de alta montaña, donde es fundamental reconocer y escuchar el rol de las comunidades campesinas, que son guardianes de estos territorios”

Eventos destacados

Dentro de la agenda, que puede ser consultada en su totalidad en https://lacasa.humboldt.org.co/ se destacan algunas actividades como:

26 de noviembre

Conferencia magistral y conversatorio de apertura a cargo del Instituto Humboldt, CONDESAN, Iniciativa Andina de Montañas y Corpoboyacá sobre la actualidad y el panorama de los páramos y la alta montaña en Suramérica.

El papel de las mujeres en las áreas protegidas: lecciones aprendidas en la Serranía de las Quinchas y su escalabilidad en la alta montaña

Cambiando con las montañas: miradas comunitarias sobre la desaparición de los glaciares y los cambios en los páramos

27 de noviembre

Voces y visiones paramunas: desafíos para consolidar esquemas de gobernanza desde un enfoque diferencial en la alta montaña.

Conservar para Prosperar: narrativas de los bionegocios para la vida, en los Páramos de Boyacá.

Restauración multipropósito: sistemas productivos y conservación de los ecosistemas en la alta montaña.

28 de noviembre

Las mujeres en la conservación y proyección documental “Paramunas”

Ganadería sostenible en trópico alto: transformar, regenerar y sostener la vida en los territorios de alta montaña

Visión Comunitaria de los Páramos: experiencias de la Fundación Ecosistemas Andinos ECOAN, Boyacá.

El proyecto Gef Páramos para la vida

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – Instituto Humboldt, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, viene implementando el proyecto GEF Páramos para la vida, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), cuyo principal objetivo está enfocado en promover la conservación de los ecosistemas de páramos por medio de la promoción de sistemas sostenibles para el cuidado de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, y la gestión adecuada de conflictos socioambientales.

En el marco del proyecto, y en articulación con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá como delegada de las CAR ante su Comité Directivo, nos complace invitarle a participar en el Encuentro de Actores de Páramo y Alta Montaña, un valioso espacio que llega a la ciudad de Tunja (Boyacá), con el apoyo de La Casa Humboldt y las facultades de Bioingeniería e Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, como co-organizadores y anfitriones del evento.