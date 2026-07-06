Los videos de estas osas andinas junto a sus crías confirman nuevos nacimientos en Huila

Una de la osas ya había sido identificada en 2024. Dos años después apareció con una cría. Foto: CAM

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Las cámaras trampa instaladas en Huila confirmaron nuevos nacimientos de osos andinos en el departamento. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) compartió dos escenas en las que se pueden ver a hembras junto a sus crías en dos áreas protegidas: una, en el municipio de Palestina, y otra, en Íquira.

El primer registro se logró en el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Serranía de Peñas Blancas. Allí la Corporación de Prestadores de Servicios Ecoturísticos de Conservación y Monitoreo Sur Andino (Conmosur) encontró un video en el que se ve una hembra acompañada de su cría de aproximadamente seis meses de edad. La osa se desplazaba por un sendero natural junto a su cachorro, que después se trepó a un árbol utilizado como rascadero, un comportamiento característico de la especie, según la CAM.

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La hembra de ese video ya había sido identificada en 2024 por el grupo de monitoreo Porvenir Tierra y Semillas, mediante cámaras trampa instaladas en el Parque Natural Regional Corredor Biológico Guácharos-Puracé, en Pitalito. La comparación de los patrones de manchas, marcas corporales y otras características morfológicas, permitió reconocer que se trata del mismo individuo.

De acuerdo con la corporación ambiental, el hecho de que esta hembra haya sido registrada dos años después acompañada de una cría es una valiosa evidencia de éxito reproductivo y aporta información fundamental sobre la dinámica poblacional de la especie, así como sobre la efectividad de las estrategias de conservación implementadas en estos ecosistemas andinos.

La bióloga de la CAM, Katherine Arenas, explicó que la presencia de una madre con su cría es considerada uno de los indicadores más importantes del estado de conservación de una población silvestre. “Significa que el ecosistema aún brinda alimento, refugio y tranquilidad para que una especie emblemática y amenazada como el oso andino pueda completar uno de los procesos más importantes de su ciclo de vida”.

Por otro lado, el segundo registro se obtuvo en el municipio de Íquira, donde se ve a una osa de anteojos acompañada de su cría en el Distrito Regional de Manejo Integrado Cerro Banderas – Ojo Blanco. Este es el primer registro en video que se capta en esa localidad. “Es una evidencia invaluable que confirma que esta área protegida no solo es utilizada por el oso andino para desplazarse, sino también como un lugar seguro para reproducirse y asegurar la permanencia de nuevas generaciones” explicó la bióloga de la CAM.

Arenas aseguró que cada nuevo registro no solo amplía el conocimiento sobre la distribución, comportamiento y reproducción del oso andino, sino que también fortalece el compromiso de las comunidades locales con la protección de la biodiversidad, demostrando que la conservación es una tarea conjunta que genera resultados tangibles para la biodiversidad regional.

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