Encuentran una nueva especie de abeja: tiene cachos y se llama Lucifer

Hembra de la especie Megachile lucifer. Tomada de la investigación en Journal of Hymenoptera Research. Foto: Journal of Hymenoptera Research.

En la cordillera Bremer de Australia Occidental encontraron una nueva especie de abeja con una característica particular: las hembras tienen un par de cuernos triangulares, orientados hacia afuera y hacia arriba. Gracias a esto, los investigadores decidieron llamarla Megachile Lucifer.

Los investigadores no saben si los cachos de M. Lucifer evolucionaron en un ancestro en común de las especies que los poseen, o si evolucionaron de forma independiente de linajes diferentes. Por eso, dicen que se necesita un análisis que incluya un estudio filogenético molecular para determinar esto.

El pequeño insecto, de casi diez milímetros, fue encontrado en una planta que solo crece en la región de Goldfields de Australia Occidental, a 470 km de Perth. Se trata de Marianthus aquilonaris ( Pittosporaceae ), una especie en peligro crítico de extinción y con distribución restringida.

Hasta la fecha, esta especie de abeja solo se ha recolectado en la cordillera de Bremer. Los investigadores Kit S. Prendergast y Joshua W. Campbell examinaron la colección entomológica del Museo de Australia Occidental y no encontraron especímenes adicionales. Tampoco se ha identificado en otros lugares a lo largo de la llanura costera de Swan o la región del bosque de Jarrah, en Australia.

Debido a estas condiciones: distribución limitada, su corta temporada de actividad y su asociación con una especie vegetal en peligro crítico de extinción, los investigadores sugieren que podría ser una especie de interés para la conservación.

“Australia se enfrenta a una crisis de polinización, con crisis relacionadas derivadas de la falta de información sobre los polinizadores de las plantas y el impedimento taxonómico. Para muchas plantas en peligro crítico de extinción, se desconocen sus visitantes, lo que pone en peligro nuestra capacidad para conservar sus poblaciones”, explicaron los investigadores en el estudio publicado en Journal of Hymenoptera Research.

Además, la fauna de abejas nativas australianas también se ve amenazada por la falta de monitoreo, y muchas regiones no han sido estudiadas, mientras que muchas abejas nativas permanecen sin describir, agregan los autores.

En el caso puntual de la región donde encontraron a M. Lucifer, el estudio señala que es un lugar que está en riesgo debido a una serie de procesos amenazantes, entre los que se incluyen la minería de oro, los regímenes de incendios inadecuados y el cambio climático.

Los investigadores recomiendan realizar estudios para localizar los nidos. Sin embargo, esta información no se tiene. Por esto, agregan, se pueden utilizar árboles con agujeros pequeños (de aproximadamente 4 mm de diámetro), basándose en las preferencias de otras abejas del género Megachile de tamaño similar.

