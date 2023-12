“Necesitamos un sistema nacional ambiental unido”: el llamado de Asocars a Minambiente

Asocars Foto: Cortesía

Los retos, fortalezas, obstáculos y debilidades de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible – (CAR), así como un balance sobre los procesos de elección de sus directores, fueron presentados en el foro “Contribución de las CAR en los 30 años del Sina”, que realizó Asocars y las CAR, en alianza con Bibo - El Espectador, el pasado 7 de diciembre.

El foro contó con la participación de Marco Antonio Suárez, director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC y vicepresidente de la Junta Directiva de Asocars, y Ramón Leal Leal, director ejecutivo de la Asociación de las CAR - Asocars, y fue moderado por Sergio Silva Numa, editor de salud, medio ambiente, ciencia y educación de El Espectador. (Lea: La estrategia con la que buscan restaurar el bosque seco tropical en Colombia)

Durante el encuentro, Ramón Leal destacó la fortaleza de la autonomía y la regionalización que les concedió la Constitución de 1991, a las CAR, y que desarrolló la Ley 99 de 1993, que cumple 30 años el próximo 22 de diciembre. Más que un ministerio, esta normativa creó un Sistema Nacional Ambiental que institucionalmente tiene como base en el territorio a las CAR, de las cuales creó 26 como Corporaciones Autónomas Regionales, y siete Corporaciones de Desarrollo Sostenible.

La capacidad y calidad de los funcionarios relacionado con su experiencia y conocimiento, el conocimiento del territorio y el relacionamiento con las comunidades, fueron las fortalezas de estas instituciones destacadas por el director de la CVC.

Retos para la gestión ambiental regional

Los participantes además hablaron sobre las limitaciones de las CAR para ejercer su función. Diversidad y complejidad de los territorios, diferencia en sus capacidades institucionales, pocos recursos, demora en su entrega, y orden público, fueron algunas de manifestadas por los panelistas.

El director de CVC dijo que debe haber voluntad política para la destinación oportuna de los recursos para fortalecer a las CAR. Leal por su parte, mencionó que Asocars adelantó un estudio de las capacidades institucionales, en el que se destaca que existen cerca de 5 mil funcionarios en las corporaciones, que, en promedio atienden 120 mil hectáreas por funcionario, que equivalen al área de Cali, Medellín y Barranquilla, pero que hay corporaciones como la CDA, con jurisdicción en el norte y oriente amazónico, donde a un funcionario le corresponden atender un millón cien mil hectáreas.

Por otro lado, señalaron, hay zonas en las que ya no es posible ingresar a desarrollar acciones de control ambiental por razones de orden público. Suárez sostuvo que “los funcionarios tienen la voluntad de hacer su trabajo, pero en muchas zonas en las que ni la fuerza pública puede entrar, no es posible hacerlo solo con una libreta, y es donde gran parte de los daños ambientales son por cultivos ilícitos y minería ilegal, ahí se siente la frustración de no poder actuar. La gente denuncia, pero vamos y nos reciben con fusil, si no hay presencia las otras autoridades en el territorio, no podemos entrar”. (Lea: Las claves para proteger el agua en el Caribe, la Orinoquia y Amazonas)

Proceso de elección de directores de las CAR

En el espacio de diálogo también se preguntó por los procesos de elección de los directores de las 33 Corporaciones, que se deben cumplir a 31 de diciembre de 2023. Al respecto, Suárez manifestó que “El país necesita un sistema nacional ambiental unido”, al referirse al delicado estado de relacionamiento actual de las CAR con el Ministerio de Ambiente, debido principalmente a los procesos de elección de directores, que calificó de “fracturado”.

Sobre las tutelas y las recusaciones que se han interpuesto durante el proceso, el director de Asocars sostuvo es algo que “se está volviendo sistemático para generar esa situación crítica en las Corporaciones”. A la fecha se han elegido 26 directores y faltan siete.

Reforma del Sina

Asocars y las CAR siempre han estado de acuerdo con una reforma del SINA, pero de forma integral, que no centralice la administración de las CAR. El director de CVC expresó lo mismo, “pero en el que se fortalezcan y apoyen a las CAR pequeñas, como las del Amazonas que tienen una gran responsabilidad, y un presupuesto irrisorio y personal insuficiente, pero no pensar que el problema del SINA se arregla atacando o quitándole autonomía a quienes están en el territorio, allí hay una interpretación errada y por eso ningún proyecto de ley prospera”, por ello afirmó que está fracturada la relación del Ministerio con las CAR y ese fracturación redunda en problemas para el sistema.

“Las CAR son regionales y lo que buscaba la constitución y la ley, con las corporaciones, es que las decisiones y los problemas ambientales de la región se resuelvan en la región. La discrepancia surge cuando quieren que el problema ambiental regional se resuelva en Bogotá, desde un escritorio, por quien no conoce el territorio. Esa es la autonomía que no gusta en Bogotá, lo que motiva e inician los choques con las CAR”, afirmó el director de CVC.

Frente a la pregunta de Sergio Silva, acerca de la meritocracia en el proceso de elección de directores, señalaron que están de acuerdo en que se mejoren estos procesos, incluyendo un sistema de mérito, siempre que se respete el principio de autonomía y la regionalización.