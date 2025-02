Opinión|Algunos riesgos de los negocios relacionados con la pérdida de biodiversidad

Resume e infórmame rápido

Conservar y restaurar la biodiversidad es un reto que para algunas empresas es una vivencia, para otras un lugar común (el término del cuál todos hablan, pero pocos entienden y menos abordan) y para pocas es greenwashing.

Para demostrarlo basta un dato contundente: “tan solo el 1 % de una muestra de empresas colombianas, peruanas y chilenas se encuentran en un nivel avanzado de abordaje de los retos de biodiversidad”, según la firma PwC Colombia.

La realidad es que sabemos muy poco sobre la biodiversidad en Colombia y por ello acortar la curva de aprendizaje sobre el tema es el primer reto que tenemos.

La biodiversidad es algo más que una lista de especies. Que “somos el país más megabiodiverso por metro cuadrado”, a esta altura del partido, empieza a ser un cuento trasnochado que servía para “dar lora” en los años 90. Mostrar a una especie carismática, como un felino, por medio de una cámara trampa fue un buen cuento para echar en los 2010.

Ahora, el reto pos-COP16 es desmenuzar esa imagen y empezar a comprender las dinámicas, las interacciones y la información que esconde el entorno en el cual posa nuestro lindo jaguar. Hay innumerables retos en torno a la biodiversidad de los cuales aún no nos hemos percatado en Colombia; por ejemplo, proteger y recuperar polinizadores para que el sector agro sea viable, entre otros.

Ahora quiero detenerme en uno en particular: desde hace meses, hemos notado en las selvas de Caquetá que los árboles nativos están empezando a “abortar” sus semillas. Esto sucede porque están confundidos debido al cambio climático: cuando debería hacer “verano”, llueve, y cuando debería “llover”, hace calor. Ellos, por lo general producen flor, fruto y semilla entre diciembre y mayo (época seca y transición a época de lluvia); no obstante, como esa temporada ya no es como era, los árboles entran en una confusión climática. Como consecuencia, no generan flor, fruto, ni semilla, porque creen que no es la época adecuada para hacerlo.

¿Qué quiere decir esto para una empresa? Sencillo, que, en algunas décadas, esos árboles y ecosistemas empezarían a dejar de reproducirse y entrarían en colapso o vulnerabilidad de extinción. En síntesis, no habrá sumideros de CO₂, menos ríos voladores y, por ende, menos agua para sustentar las cadenas empresariales de valor. Conocer cómo funciona la biodiversidad es el reto de los próximos dos años.

Por ejemplo, ¿tendrá Colombia suficiente diversidad genética para sembrar los suficientes árboles que le permitan responder a los nuevos paquetes normativos en pro de la conservación y restauración de ecosistemas (Ley del Árbol 2173/21, Bancos de hábitat, mercados de CO₂, obras por impuestos y otros). ¿Estamos compensando la huella de CO₂, pero creando bosques sin fauna al mismo tiempo? Empresas, es así de sencillo: estamos frente dos escenarios: restaurar y conservar la biodiversidad de manera informada y consciente o generar “acción con daño”; por ejemplo, sembrar árboles que repelan a los polinizadores.

En síntesis, abordar la biodiversidad es un reto que solo se logrará al asumir otro desafío inmediato y secuencial: comprender, hacer y, ahí sí, reportar.

* Director de restauración y estrategia de Amazonia Emprende. Florencia, Caquetá.