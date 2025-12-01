La estrategia ambiental que están liderando firmantes de paz

Opinión Foto: El Espectador

En un hecho sin precedentes en Colombia y en conmemoración de los 9 años del Acuerdo de Paz, firmantes de este acuerdo y líderes sociales diseñaron una estrategia ambiental que propone política pública desde las bases, con enfoque territorial y participativo que le apuesta a la reconciliación con la naturaleza como camino hacia una paz duradera.

El 23 de octubre de 2024, la Embajada Británica en Bogotá acogió un encuentro nacional con 19 firmantes y líderes sociales, representando espacios de reincorporación y cooperativas locales. Bajo la facilitación del proyecto Paz con la Naturaleza y aliados, se realizaron más de 300 intervenciones en una jornada de co-construcción. Durante un año se concertaron aspectos centrales, agrupados en 78 recomendaciones que delinean cinco pilares estratégicos para una hoja de ruta ambiental hacia reincorporación, reconciliación y paz sostenible.

Pilar 1: Empoderamiento ambiental para conocer y proteger la biodiversidad

El primer pilar de la estrategia reconoce el papel fundamental de las comunidades locales en la protección de la biodiversidad. Se propone un empoderamiento transformativo que convierta a firmantes de paz, campesinos, víctimas del conflicto, líderes sociales e indígenas en educadores e instructores ambientales, bio-monitores y eco-innovadores. Para ello, se plantea la creación de aulas vivas, procesos de formación de formadores, certificaciones en prácticas agroecológicas y el fomento de la ciencia participativa.

Este enfoque busca que las comunidades lideren campañas contra el tráfico ilegal de fauna y flora, y adopten prácticas de restauración ecológica y energías renovables como parte de su vida cotidiana. La estrategia enfatiza que estos procesos deben generar beneficios visibles y sostenibles tanto para las comunidades como para los ecosistemas.

Pilar 2: Proyectos productivos sostenibles para la reincorporación

La reincorporación económica de los firmantes de paz debe estar alineada con la sostenibilidad ambiental. Este pilar propone asistencia técnica para evaluar la vocación de la tierra y el impacto ambiental de los proyectos productivos. Se promueve la agricultura sostenible, la ganadería responsable y la industria manufacturera con planes de manejo ambiental específicos.

Además, se plantea el aprovechamiento de residuos dentro de un modelo de economía circular, con incentivos y certificaciones ambientales para los emprendimientos que adopten estas prácticas. El turismo de naturaleza, la bioeconomía verde y la formalización de la titulación de tierras son elementos clave para garantizar la sostenibilidad y legalidad de los espacios de reincorporación con un enfoque de protección de los ecosistemas y su biodiversidad.

Pilar 3: Innovación técnica para mitigar el cambio climático

La estrategia reconoce que la transición energética justa es esencial para enfrentar el cambio climático. Se propone la implementación de sistemas fotovoltaicos en los territorios, con apoyo financiero y técnico del gobierno. También se plantea el desarrollo de proyectos de captura de carbono mediante la conservación de ecosistemas estratégicos.

También se propone la creación de redes regionales de innovación, algo que permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias, integrando estas soluciones con los esfuerzos de reincorporación productiva. Este enfoque busca una vida sostenible en los territorios, donde la tecnología esté al servicio de la comunidad y del medio ambiente.

Pilar 4: Gestión ambiental concertada con las comunidades

La gobernanza ambiental debe ser participativa y estar centrada en las comunidades. Este pilar propone la creación de fondos gubernamentales y donantes internacionales para la inversión directa en proyectos liderados por y para las comunidades. Se sugiere establecer un comité interinstitucional que administre estos recursos, con incentivos para la participación comunitaria.

Los planes contra la deforestación y de restauración ecológica deben ser diseñados e implementados conjuntamente entre el gobierno y las comunidades, asegurando que los beneficios lleguen directamente a quienes habitan y protegen los territorios.

Pilar 5: La biodiversidad como espacio de reconciliación e inclusión

La protección ambiental no solo es una tarea técnica, sino también un proceso social y cultural. Este pilar propone que la educación ambiental se convierta en una herramienta para la reconciliación, el bienestar mental y el orgullo territorial. Se busca involucrar a niños, jóvenes y adultos en procesos educativos inclusivos, respetuosos de la diversidad cultural y étnica.

La estrategia promueve una pedagogía de paz que reconozca los saberes tradicionales y fomente la equidad de género. La biodiversidad se convierte así en un espacio común donde se construye la paz desde el respeto, la inclusión y el cuidado del entorno.

Una política pública desde las bases

Lo más innovador de esta estrategia es que surge desde los territorios, desde quienes han vivido el conflicto armado y ahora lideran procesos de transformación. Las 78 recomendaciones no son propuestas abstractas, sino el resultado de experiencias concretas, de aprendizajes colectivos y de una visión compartida de futuro.

Este ejercicio de co-construcción demuestra que los firmantes de paz no solo están comprometidos con la reincorporación, sino también con la protección del medio ambiente como parte integral de la paz. La estrategia ambiental generada por los firmantes y líderes sociales es una invitación al gobierno, a la academia, a la cooperación internacional y a la sociedad civil para apoyar y fortalecer estos procesos y su implementación para que no quede en el papel, sino que se refleje en acciones concretas.

Paz con la Naturaleza: una plataforma de articulación

El proyecto Paz con la Naturaleza se consolida como plataforma de articulación entre firmantes de paz, comunidades, instituciones y aliados internacionales. Desde 2016, promueve liderazgo ambiental en los territorios, reconociendo que la paz no se construye solo con acuerdos políticos, sino con acciones que transforman la relación entre personas y entorno. El proyecto se enorgullece de haber abierto puertas para que otros construyan sobre sus logros y consoliden procesos de mayor alcance.

Este encuentro nacional y la estrategia resultante son una muestra de que es posible construir una política pública ambiental desde abajo, con participación real, con enfoque territorial y con una visión de largo plazo. La reconciliación con la naturaleza es también una reconciliación entre colombianos y colombianas, una apuesta por la vida, la dignidad y la esperanza.

Esta estrategia fue entregada a la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN en un acto protocolario virtual el 28 de noviembre. ARN destaca el papel de esta estrategia ambiental en fortalecer la reincorporación en armonía con el medio ambiente y se compromete a integrar sus recomendaciones en su estrategia de sostenibilidad considerando que “la paz estable y duradera requiere ser también una paz respetuosa con la naturaleza, que reconozca la riqueza de los territorios y la necesidad de protegerla.”

La Embajada Británica en Bogotá expresa su orgullo por apoyar esta iniciativa, resaltando su impacto positivo y compromiso con una paz que proteja la biodiversidad y que además estos resultados “demuestran el poder de la cooperación internacional alineada y focalizada con aspiraciones locales.”

Firmante de paz Gilberto Giraldo y presidente del comité dinamizador que surgió de esta estrategia expresó: “el desarrollo de esta estrategia ha sido una oportunidad para que muchas organizaciones comunitarias discutiéramos una hoja de ruta para la sostenibilidad de nuestras actividades en territorio y protección de nuestra flora y fauna”

Para concluir, la siguiente frase de Lida, firmante de paz, resume la importancia de esta estrategia: “los y las firmantes de paz éramos como receptores de las cosas cuando comenzó la reincorporación, ahora somos arquitectos del presente y futuro, liderando estrategias ambientales desde los territorios para reconciliarnos y tener paz con naturaleza”

*Profesor Asociado Facultad de Ciencias, Universidad de Sídney, Australia. Director de Paz con la Naturaleza.

