Oso andino que se había escapado del parque Jaime Duque será liberado en Norte de Santander

El 17 de diciembre será un día especial para Tamá, el oso andino que se escapó en 2022 de la Reserva Natural Bioparque Wakatá, en el Parque Jaime Duque y que duró 15 días desaparecido. Tras ser recuperado y pasar por un proceso de rehabilitación, el oso volverá al lugar donde nació: el Parque Nacional Natural Tamá, ubicado en Norte de Santander, entre los municipios de Toledo y Herrán.

La historia de Tamá llamó la atención en 2022, cuando se supo que después de escaparse logró mantenerse con vida en el cerro Tibitó, en Tocancipá, Cundinamarca. En esta zona hizo sus camaretas para dormir, trepó los árboles y buscó frutos silvestres para alimentarse. Aunque puede parecer algo simple para un animal de su especie, para Tamá no era una tarea fácil.

Con apenas cuatro meses, este osezno quedó huérfano y a la deriva, luego de que cazadores mataran a su mamá, por lo que fue trasladado al sector norte del Parque Tamá. Allí recibió atención temporal mientras Parques Nacionales hacía entrega oficial a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, CORPONOR.

Tamá no contaba con las condiciones para regresar de inmediato a la vida silvestre, por esto fue llevado a un Centro de Rehabilitación de Alta Montaña en Guasca, Cundinamarca donde recibió cuidados especializados, alimentación adecuada y aprendió comportamientos propios de su especie. Después de su fuga, fue recapturado para continuar con su proceso de rehabilitación.

Hoy Tamá pesa 174 kilos y “conserva plenamente su habilidad para sobrevivir en su hábitat natural”, según Parques Nacionales. Por eso se prepara para regresar al lugar donde nació, en el marco del proceso “Tamá vuelve a casa”, la próxima semana.

El plan de retorno del oso andino

Tama saldrá del Santuario del Oso de Anteojos ubicado en Guasca y pasará la noche en el Parque Jaime Duque el 16 de diciembre. Al día siguiente, en la mañana, partirá del Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suárez Camacho rumbo a Cúcuta. Allí será recogido por un helicóptero que lo llevará al Parque Nacional Natural Tamá, ubicado en la zona de frontera con Venezuela.

El operativo contará con el apoyo del equipo técnico veterinario del Santuario y es el resultado de un trabajo articulado entre Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Parque Nacional Natural Tamá y sus guardaparques, La Fundación Parque Jaime Duque junto con el Santuario del Oso de Anteojos, la Fundación Wii, la CAR Cundinamarca, Corpoguavio, Corponor, Inparques Venezuela y Cenit.

El equipo del Parque Tamá ha realizado recorridos en el área protegida para identificar el tiempo y lugar adecuado para su liberación. Luego del trabajo de campo se determinó que diciembre es una época estratégica, debido a la floración y, por tanto, a la abundancia de alimento disponible para el oso.

El oso tendrá tendrá un collar de seguimiento satelital con transmisor, donde el equipo de monitoreo podrá hacerle seguimiento los días posteriores a su liberación con el fin de establecer su adaptación y su movimiento en el parque, esto permite tener información importante que será de gran ayuda para seguir realizando acciones de conservación de la especie tanto en el Parque como en otros lugares del país.

