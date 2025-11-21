Por primera vez registran al pez capitán de la sabana en una reserva de Bogotá

Juvenil del pez capitán de la sabana (Eremophilus mutisii) registrado en la Reserva Distrital de Humedal La Conejera (A) Detalle cefálico con barbillas; (B) vista lateral del cuerpo alargado con pigmentación moteada; (C) microfotografía de la aleta caudal, usada como rasgo de confirmación morfológica ¿ SDA. Foto: Secretaría de Ambiente de Bogotá

En la Reserva Distrital de Humedal La Conejera se registró un hallazgo “emocionante”, como lo calificó la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Por primera vez, el equipo de Monitoreo de Biodiversidad confirmó la presencia del pez capitán de la sabana (Eremophilus mutisii) una especie endémica de la cuenca del Magdalena.

Este pez habita únicamente en el altiplano cundiboyacense, entre los 2.500 y 3.100 metros sobre el nivel del mar. Aunque investigaciones anteriores reportaban registros de la especie en la sabana de Bogotá, estudios recientes no confirmaban su presencia en la cuenca del río Bogotá, “lo que reforzó la idea de su ausencia en ambientes urbanos capitalinos (incluidos los humedales). Incluso en la RDH Santa María del Lago, se mencionan presencias históricas pero sin reportes oficiales ni avistamientos en los últimos años”, explicó la secretaría de Ambiente de la capital.

De acuerdo con el grupo de Monitoreo de la Biodiversidad de la Subdirección de Biodiversidad de Ambiente Bogotá, que hoy se confirme la presencia de este pez en la RDH La Conejera subraya tanto la resiliencia de la especie como los resultados de manejo, conservación y mantenimiento de los humedales.

Eremophilus mutisii habita en lugares donde la temperatura no sobrepasa los 18 a 20 °C. Esta especie fue trasplantada en el siglo pasado al lago de Tota, a la laguna de La Cocha y a otras regiones de aguas frías del país, para que sirviera como alimento a la trucha. También fue trasplantada a los cuerpos de agua de Ubaté, Chiquinquirá y el valle de Tundaza.

Sin embargo, ha sido afectada por múltiples causas como la pesca y la disminución, transformación y degradación de su hábitat, en donde factores como la sedimentación, la desecación y el mal uso del recurso hídrico han contribuido a esta pérdida, afectando la población de la especie.

Por esto, la confirmación de su presencia en la sabana ayudará a orientar las medidas sobre presiones conocidas como continuar el monitoreo estandarizado , fortalecer la educación y participación comunitaria, y articular la gestión local con lineamientos nacionales de conservación de esta especie. “En términos prácticos, seguiremos fortaleciendo la conservación desde estas importantes áreas protegidas de la ciudad, para que este pez emblemático siga encontrando en Bogotá un hogar”, dijo la Secretaría de Ambiente.

