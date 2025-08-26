No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Un compromiso para vivir mejor

Publicidad

Home

Ambiente
BIBO

Premio BIBO 2025: esta es la lista de los proyectos semifinalistas

En total se eligieron 86 proyectos semifinalistas del Premio ambiental BIBO 2025.

Redacción BIBO
26 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
Miniatura PremiosBibo2025
Miniatura PremiosBibo2025
Foto: El Espectador
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Ya fueron seleccionados los semifinalistas del Premio BIBO 2025, los premios de la campaña ambiental de El Espectador que reconocen las mejores iniciativas ambientales del país, desarrolladas por empresas privadas o públicas, organizaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, grupos comunitarios o asociaciones y/o personas naturales o jurídicas; que estén enfocados en la protección del medio ambiente, el aprovechamiento sostenible de sus recursos, el posicionamiento del país como una nación megadiversa y la divulgación del conocimiento.

En esta edición se recibieron 230 iniciativas, de las cuales se eligieron 86 semifinalistas en las tres categorías y cinco subcategorías. Estos proyectos ahora pasarán a la revisión de los jurados conformados por la Fundación Natura y el Instituto Sinchi, que serán los encargados de elegir 14finalistas. Esto son los proyectos seleccionados:

Categoría 1: Innovación y bioeconomía

Fundación o Negocio Verde:

  • Fundación Acerías PazdelRío
  • Fundación SUA
  • Chocolates Nápoles
  • Frutada Tropical
  • Agrovicamp
  • Mujeres Ayakuná
  • La granja Tacuara

Empresa público - privadas (microempresa)

  • Portafolio Verde
  • Fobergreen América Trading Company SAS
  • Grupo Ceiba Colombia SAS BIC
  • Caribbean Green Power SAS
  • Lagunas Adventure
  • Cascara TECH

Empresa público - privadas (grandes)

  • PepsiCo Colombia
  • Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
  • Urbaser Tunja S.A. E.S.P.
  • Parque Acuático y de Conservación Piscilago
  • Allianz Colombia
  • Davivienda
  • Enel Colombia

Categoría 2: Cuidado comunitario de la biodiversidad

Fundaciones

  • Club Rotario Neiva Las Ceibas
  • Fundacion Ecociudad
  • Fundación Club Campestre de Cali
  • Fundación Alianza BioCuenca
  • Senderismo el Manantial
  • Colectivo Socio Cultural “Pajareando del Cauca al Páramo”
  • Machis entrelazadas
  • Little Guardians Foundation
  • Corporación para el desarrollo y la paz del occidente de Boyacá
  • Uaque Asociación de Turismo Comunitario con Propósito
  • Asociación Flor de Kinde
  • Corpochingaza
  • Fundación Rocamadre
  • Fundación Guanacas Bosques de Niebla
  • Fundación GAIA
  • Saving The Amazon
  • Fundación Andragora
  • Esencia Colectiva
  • Fundación Impulso Verde Kuaspue

Empresa público – privadas:

  • Colombiana de Escenarios S.A.S. Movistar Arena
  • Itaú Colombia
  • Ecologic
  • Comando general de las fuerzas militares
  • Banco de la Republica
  • Esri Colombia Ecuador - Panamá
  • Postobón

Categoría 3: Transformadores a través de la educación ambiental

Profesores:

  • Institución Educativa Santa Fe
  • Corporación Museo de Historia Natural María Belén Rivera Gualy
  • Mesa de Educación Ambiental Local MEAL Suba
  • Institución educativa Mercedes Abrego
  • Proyecto Conservación de Mariposas
  • Sueños Verdes & Ecosostenibles
  • Corporación ConscienciaGreen
  • Cabildo Verde de Zapatoca
  • Corporación Latin Latas
  • Universidad de Córdoba
  • Asociación Unión Para la Protección Animal y Ambiental
  • Red de Colisión de Aves - Rebeca
  • Alcaldía de Cajicá, Secretaria de ambiente y desarrollo rural.
  • Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca
  • Institución Educativa Paramito
  • Institución Educativa Técnica Agropecuaria Chinulito
  • Guardianes del Páramo
  • Universidad de Cundinamarca
  • Institución Educativa San Marcos
  • Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
  • Fundación Bosque Andino
  • Institución Educativa Angulo sedes Cantalta y Guaimaral
  • Fundación ViVe VibraVerde
  • Shambala Comunidad Ambiental
  • Roots & Shoots Colombia

Colectivos y semilleros

  • Universidad EAN
  • Ministerio de Trabajo
  • Fundación Bosques Nativos Urbanos
  • El Rio Foundation
  • Fundación Quindiana de atención integral
  • Institución Educativa Rural La Florida
  • Paz con la Naturaleza
  • Institución Educativa C.E.F.A.
  • Gimnasio Campestre Nueva Alejandría
  • Colegio Philadelphia Internacional
  • Pontificia Universidad Javeriana
  • Institución educativa departamental Jose de san Martin, sede Lourdes
  • Institución Educativa Leónidas Acuña
  • Institución Educativa Aguafría
  • Fundación Grupo Argos

Por Redacción BIBO

Conoce más

Temas recomendados:

Premio BIBO

Premio BIBO 2025

Premios ambientales

Home BIBO

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar