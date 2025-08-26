Premio BIBO 2025: esta es la lista de los proyectos semifinalistas

Miniatura PremiosBibo2025 Foto: El Espectador

Ya fueron seleccionados los semifinalistas del Premio BIBO 2025, los premios de la campaña ambiental de El Espectador que reconocen las mejores iniciativas ambientales del país, desarrolladas por empresas privadas o públicas, organizaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, grupos comunitarios o asociaciones y/o personas naturales o jurídicas; que estén enfocados en la protección del medio ambiente, el aprovechamiento sostenible de sus recursos, el posicionamiento del país como una nación megadiversa y la divulgación del conocimiento.

En esta edición se recibieron 230 iniciativas, de las cuales se eligieron 86 semifinalistas en las tres categorías y cinco subcategorías. Estos proyectos ahora pasarán a la revisión de los jurados conformados por la Fundación Natura y el Instituto Sinchi, que serán los encargados de elegir 14finalistas. Esto son los proyectos seleccionados:

Categoría 1: Innovación y bioeconomía

Fundación o Negocio Verde:

Fundación Acerías PazdelRío

Fundación SUA

Chocolates Nápoles

Frutada Tropical

Agrovicamp

Mujeres Ayakuná

La granja Tacuara

Empresa público - privadas (microempresa)

Portafolio Verde

Fobergreen América Trading Company SAS

Grupo Ceiba Colombia SAS BIC

Caribbean Green Power SAS

Lagunas Adventure

Cascara TECH

Empresa público - privadas (grandes)

PepsiCo Colombia

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

Urbaser Tunja S.A. E.S.P.

Parque Acuático y de Conservación Piscilago

Allianz Colombia

Davivienda

Enel Colombia

Categoría 2: Cuidado comunitario de la biodiversidad

Fundaciones

Club Rotario Neiva Las Ceibas

Fundacion Ecociudad

Fundación Club Campestre de Cali

Fundación Alianza BioCuenca

Senderismo el Manantial

Colectivo Socio Cultural “Pajareando del Cauca al Páramo”

Machis entrelazadas

Little Guardians Foundation

Corporación para el desarrollo y la paz del occidente de Boyacá

Uaque Asociación de Turismo Comunitario con Propósito

Asociación Flor de Kinde

Corpochingaza

Fundación Rocamadre

Fundación Guanacas Bosques de Niebla

Fundación GAIA

Saving The Amazon

Fundación Andragora

Esencia Colectiva

Fundación Impulso Verde Kuaspue

Empresa público – privadas:

Colombiana de Escenarios S.A.S. Movistar Arena

Itaú Colombia

Ecologic

Comando general de las fuerzas militares

Banco de la Republica

Esri Colombia Ecuador - Panamá

Postobón

Categoría 3: Transformadores a través de la educación ambiental

Profesores:

Institución Educativa Santa Fe

Corporación Museo de Historia Natural María Belén Rivera Gualy

Mesa de Educación Ambiental Local MEAL Suba

Institución educativa Mercedes Abrego

Proyecto Conservación de Mariposas

Sueños Verdes & Ecosostenibles

Corporación ConscienciaGreen

Cabildo Verde de Zapatoca

Corporación Latin Latas

Universidad de Córdoba

Asociación Unión Para la Protección Animal y Ambiental

Red de Colisión de Aves - Rebeca

Alcaldía de Cajicá, Secretaria de ambiente y desarrollo rural.

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca

Institución Educativa Paramito

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Chinulito

Guardianes del Páramo

Universidad de Cundinamarca

Institución Educativa San Marcos

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare

Fundación Bosque Andino

Institución Educativa Angulo sedes Cantalta y Guaimaral

Fundación ViVe VibraVerde

Shambala Comunidad Ambiental

Roots & Shoots Colombia

Colectivos y semilleros