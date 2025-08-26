Premio BIBO 2025: esta es la lista de los proyectos semifinalistas

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Ya fueron seleccionados los semifinalistas del Premio BIBO 2025, los premios de la campaña ambiental de El Espectador que reconocen las mejores iniciativas ambientales del país, desarrolladas por empresas privadas o públicas, organizaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, grupos comunitarios o asociaciones y/o personas naturales o jurídicas; que estén enfocados en la protección del medio ambiente, el aprovechamiento sostenible de sus recursos, el posicionamiento del país como una nación megadiversa y la divulgación del conocimiento.
En esta edición se recibieron 230 iniciativas, de las cuales se eligieron 86 semifinalistas en las tres categorías y cinco subcategorías. Estos proyectos ahora pasarán a la revisión de los jurados conformados por la Fundación Natura y el Instituto Sinchi, que serán los encargados de elegir 14finalistas. Esto son los proyectos seleccionados:
Categoría 1: Innovación y bioeconomía
Fundación o Negocio Verde:
- Fundación Acerías PazdelRío
- Fundación SUA
- Chocolates Nápoles
- Frutada Tropical
- Agrovicamp
- Mujeres Ayakuná
- La granja Tacuara
Empresa público - privadas (microempresa)
- Portafolio Verde
- Fobergreen América Trading Company SAS
- Grupo Ceiba Colombia SAS BIC
- Caribbean Green Power SAS
- Lagunas Adventure
- Cascara TECH
Empresa público - privadas (grandes)
- PepsiCo Colombia
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
- Urbaser Tunja S.A. E.S.P.
- Parque Acuático y de Conservación Piscilago
- Allianz Colombia
- Davivienda
- Enel Colombia
Categoría 2: Cuidado comunitario de la biodiversidad
Fundaciones
- Club Rotario Neiva Las Ceibas
- Fundacion Ecociudad
- Fundación Club Campestre de Cali
- Fundación Alianza BioCuenca
- Senderismo el Manantial
- Colectivo Socio Cultural “Pajareando del Cauca al Páramo”
- Machis entrelazadas
- Little Guardians Foundation
- Corporación para el desarrollo y la paz del occidente de Boyacá
- Uaque Asociación de Turismo Comunitario con Propósito
- Asociación Flor de Kinde
- Corpochingaza
- Fundación Rocamadre
- Fundación Guanacas Bosques de Niebla
- Fundación GAIA
- Saving The Amazon
- Fundación Andragora
- Esencia Colectiva
- Fundación Impulso Verde Kuaspue
Empresa público – privadas:
- Colombiana de Escenarios S.A.S. Movistar Arena
- Itaú Colombia
- Ecologic
- Comando general de las fuerzas militares
- Banco de la Republica
- Esri Colombia Ecuador - Panamá
- Postobón
Categoría 3: Transformadores a través de la educación ambiental
Profesores:
- Institución Educativa Santa Fe
- Corporación Museo de Historia Natural María Belén Rivera Gualy
- Mesa de Educación Ambiental Local MEAL Suba
- Institución educativa Mercedes Abrego
- Proyecto Conservación de Mariposas
- Sueños Verdes & Ecosostenibles
- Corporación ConscienciaGreen
- Cabildo Verde de Zapatoca
- Corporación Latin Latas
- Universidad de Córdoba
- Asociación Unión Para la Protección Animal y Ambiental
- Red de Colisión de Aves - Rebeca
- Alcaldía de Cajicá, Secretaria de ambiente y desarrollo rural.
- Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca
- Institución Educativa Paramito
- Institución Educativa Técnica Agropecuaria Chinulito
- Guardianes del Páramo
- Universidad de Cundinamarca
- Institución Educativa San Marcos
- Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
- Fundación Bosque Andino
- Institución Educativa Angulo sedes Cantalta y Guaimaral
- Fundación ViVe VibraVerde
- Shambala Comunidad Ambiental
- Roots & Shoots Colombia
Colectivos y semilleros
- Universidad EAN
- Ministerio de Trabajo
- Fundación Bosques Nativos Urbanos
- El Rio Foundation
- Fundación Quindiana de atención integral
- Institución Educativa Rural La Florida
- Paz con la Naturaleza
- Institución Educativa C.E.F.A.
- Gimnasio Campestre Nueva Alejandría
- Colegio Philadelphia Internacional
- Pontificia Universidad Javeriana
- Institución educativa departamental Jose de san Martin, sede Lourdes
- Institución Educativa Leónidas Acuña
- Institución Educativa Aguafría
- Fundación Grupo Argos