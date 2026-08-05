Premio BIBO 2026: conozca a los finalistas de las mejores iniciativas ambientales del país

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BIBO, la campaña ambiental de El Espectador, dio a conocer los finalistas de la edición 2026 de su premio anual. En esta ocasión, eligieron 16 proyectos ambientales, entre 43 semifinalistas y 103 iniciativas postuladas este año. Se trata de proyectos innovadores que generan impactos positivos en los ecosistemas y que demuestran que, al conservar la naturaleza, también se restaura el bienestar de los territorios y las comunidades.

Este año, el Premio BIBO reconocerá cuatro categorías. Cada una tuvo su propio jurado. La primera, Procesos comunitarios que restauran la paz con la naturaleza, estuvo a cargo de Clara Solano Gutiérrez, directora ejecutiva de la Fundación Natura. La segunda, Bioeconomía para el desarrollo de los territorios, fue revisada por Luz Marina Mantilla Cárdenas, directora general del Instituto Amazónico SINCHI. La tercera, Aulas que cuidan y transforman, tuvo como jurado a María Isabel López Reyes, coordinadora audiovisual de la Fundación Natura. Y, la cuarta, ConservArte, estuvo a cargo de María Isabel López Reyes, coordinadora audiovisual de la Fundación Natura.

Los ganadores se darán a conocer el jueves, 20 de agosto, en una ceremonia en Bogotá que será transmitida por todas las redes sociales de El Espectador y la campaña BIBO.

Estos son los finalistas:

Categoría 1- subcategoría “Cuidado comunitario de la biodiversidad en territorios marcados por el conflicto”

Climalab (Bogotá)

Su proyecto es Sembrando Economías de Paz: Jóvenes y mujeres indígenas y campesinas de Putumayo, Santander y Norte de Santander, con el que transforman sus territorios a través de procesos de construcción de paz.

Su foco ambiental es fortalecer las capacidades de mujeres y jóvenes rurales para influir en políticas públicas de construcción de paz y desarrollo territorial, promoviendo economías sostenibles, participación efectiva y generación de conocimiento comunitario.

Sociedad Ornitológica de Córdoba (Tierralta)

Su proyecto es la Reserva Natural La Cristalina: ciencia, comunidad y sostenibilidad en el Alto Sinú, cuyo principal objetivo es fortalecer la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible del territorio en el Alto Sinú, contribuyendo al bienestar de las comunidades locales y a la construcción de paz con la naturaleza.

Categoría 1- subcategoría “Líderes y lideresas ambientales”

Trébola Organización Ecológica (Bogotá)

Su proyecto es Todos somos Plastipaz. Su misión es fortalecer la reconciliación comunitaria y la restauración ambiental en el municipio de Mesetas (Meta), minimizando los impactos ambientales y sociales negativos derivados de la inadecuada gestión de los residuos sólidos aprovechables, mediante un modelo integral de economía circular y bioeconomía que transforme los plásticos en activos de desarrollo sostenible, paz social y cohesión territorial.

Veolia Colombia S.A.S E.S.P (Bogotá)

Su proyecto es Guardianas de la Ladera: Protegiendo vidas desde las alturas. Uno de sus principales objetivos emplear formalmente a 80 mujeres cabeza de hogar de comunidades vulnerables de Manizales como Guardianas de la Resiliencia Territorial, generando un doble impacto transformador: la protección integral del ecosistema urbano-rural mediante la conservación y estabilización de laderas, y la garantía de dignidad laboral, ingresos estables y seguridad económica.

Categoría 2- subcategoría “Grandes empresas”

ISA - Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (Medellín)

Su proyecto es Modelo colaborativo de sostenibilidad ambiental, social y financiera para un Magdalena Medio biodiverso y sostenible. Consiste en un modelo territorial colaborativo que integra la conservación y restauración de la biodiversidad con el fortalecimiento social, cultural y económico de las comunidades, generando valor compartido y sostenibilidad a largo plazo en las tierras bajas del Magdalena Medio, uno de los ecosistemas más estratégicos y biodiversos de Colombia.

Industria Licorera de Caldas (Manizales)

Su proyecto Arena que Transforma es un programa de economía circular que convierte residuos de vidrio posconsumo en soluciones para el desarrollo comunitario, la conservación ambiental y la acción climática en Colombia. Uno de sus objetivos es tansformar el vidrio posconsumo en arena reciclada para su uso en infraestructura sostenible y restauración de ecosistemas marinos, reduciendo la extracción de recursos naturales. Recuperar y transformar los residuos orgánicos generados por la comunidad en abono orgánico de calidad, contribuyendo a la regeneración de los suelos y a la reducción de la disposición final de residuos en rellenos sanitarios.

Categoría 2- subcategoría “Emprendimientos”

Valopes Digital Services S.A.S. (Bogotá)

Su proyecto es Datos ambientales para acelerar bioeconomía, economía circular y acción climática en Colombia. Su objetivo general es fortalecer la bioeconomía y la economía circular mediante una plataforma digital que convierte datos ambientales dispersos en información trazable, verificable y útil para tomar decisiones sobre residuos, agua, energía, movilidad, biodiversidad y emisiones. El proyecto permite que empresas, instituciones, eventos, centros culturales y territorios identifiquen oportunidades de aprovechamiento de materiales, reduzcan impactos ambientales, automaticen reportes y diseñen estrategias de sostenibilidad basadas en evidencia.

Lagunas Adventure (Mapiripán)

Su proyecto es Lagunas Adventure, una iniciativa de bioeconomía a través del turismo de naturaleza rural comunitario de Mapiripán (Meta), articulando la conservación del ecotono orinoco-amazónico con la generación de ingresos alternativos para la comunidad local, la construcción de paz territorial y la reconciliación social y ambiental.

Categoría 2- subcategoría “Pymes”

Empresa de Servicios Públicos Red Vital de Paipa ESP (Paipa)

Su proyecto RED VITAL: Acciones sostenibles que nos unen, busca integrar y fortalecer las acciones de economía circular desarrolladas por la empresa mediante el aprovechamiento de residuos orgánicos y cartón provenientes de la comunidad del municipio de Paipa-Boyacá para la producción de abono orgánico y mobiliario sostenible, generando valor ambiental, social y económico a través de la reducción de residuos dispuestos en rellenos sanitarios, la disminución de costos operativos, la generación de empleo local, el fortalecimiento de la educación ambiental y la participación comunitaria en la gestión responsable de sus propios residuos y el cuidado de su entorno.

Defrucol (El Banco Magdalena)

Su proyecto Vinos la Piragua es un modelo de bioeconomía territorial basado en el aprovechamiento sostenible del corozo (Bactris guineensis), mediante su transformación en productos de alto valor agregado que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, el fortalecimiento de las economías locales y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

Categoría 3- subcategoría “Colegios”

Institución Educativa San Marcos (San Marcos)

Su proyecto es Saberes de agua: Pedagogía anfibia, bio ecoturismo comunitario y sostenibilidad en La Mojana. Su objetivo es afianzar el Aula Flotante de la Institución Educativa San Marcos como un centro vivo de pedagogía anfibia, para impulsar la sostenibilidad ambiental, económica y social de La Mojana; esto mediante una educación contextualizada que articule propuestas STEM para la conservación de la hicotea, el codiseño de tecnologías locales y el desarrollo del bioecoturismo comunitario fundamentado en el diálogo entre saberes locales y conocimientos académicos, a partir de la gestión integral de residuos agrícolas y bio residuos pesqueros.

Institución educativa Luis López de Mesa (Bahía Solano)

Su proyecto es Proyecto: Ecosistemas marino costeros como aulas vivas para la construcción de conocimiento científico, pedagógico y cultural en Bahía Solano, Chocó. Su meta es fortalecer las competencias científicas, pedagógicas y socioculturales de la comunidad educativa de la institución, mediante la incorporación de los ecosistemas marino costero como aulas vivas que integren saberes locales y conocimiento científico para aumentar prácticas de aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio.

Categoría 3- subcategoría “Universidades”

Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt (Armenia)

Su proyecto: EcoHumboldt es un iniciativa institucional de Proyección Social que fortalece la cultura ambiental, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, al fortalecimiento de la sostenibilidad del territorio mediante procesos de educación, sensibilización, innovación, participación comunitaria y apropiación social del conocimiento. A través de la articulación entre la universidad y los actores del territorio, promueve el desarrollo de soluciones sostenibles que contribuyen a la transformación ambiental y social del departamento del Quindío.

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá)

Su proyecto es. Sus principales objetivos son fortalecer las capacidades, competencias y habilidades de los habitantes del territorio CAR-Cundinamarca para contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la región. Desarrollar un programa de formación a través de cursos cortos en temáticas relacionadas al ambiente, el cambio climático y el manejo de los recursos naturales. Y, orientar la formulación de proyectos a través de grupos multidisciplinares que aborden problemáticas socioambientales en municipios del territorio CAR.

Categoría 4- subcategoría “Colectivos o grupos culturales”

Festival Internacional de Cine Ambiental de Cali- FINCALI (Cali)

Su proyecto es Pantalla Verde – Ecosistema digital de Cultura Ambiental a través del Cine. Su principal objetivo es contribuir a la conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento de una cultura ambiental en Colombia y América Latina mediante la gestión y sostenibilidad de un ecosistema digital de circulación, articulación, mediación y educación ambiental a través del cine y las narrativas audiovisuales, que conecte a personas, comunidades y organizaciones inspirando nuevas formas de comprender y cuidar los territorios, movilizando a su vez la participación ciudadana hacia acciones colectivas en favor de la conservación y la justicia socioambiental.

Sinfonía Trópico (Bogotá)

Su proyecto Sinfonía Trópico busca fortalecer y estimular, a través de las ciencias, el arte y la creación colectiva, la curiosidad y la conciencia sobre la conservación de la biodiversidad y el cambio climático en Colombia, focalizando el trabajo con jóvenes líderes en regiones del país históricamente afectadas por conflictos socioambientales, promoviendo nuevas formas de sentir, narrar y proteger el entorno natural y cultural del país.