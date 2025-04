Prográmese para la feria de emprendedores locales y sostenibles de la Carrera Verde

La Ecoferia que se llevará a cabo los días 25 y 26 de abril, en la terraza del auditorio principal de Compensar Avenida 68, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. con entrada libre. Foto: Carrera Verde

Este 27 de abril en Bogotá se celebrará una década de compromiso con la salud, el deporte y la sostenibilidad en el marco de la Carrera Verde, una competencia atlética que se ha convertido en un movimiento por la vida, la restauración y conservación de los bosques de Colombia. Desde sus inicios, esta iniciativa de la Fundación Natura ha reunido a miles de deportistas y familias para correr con un propósito: juntos hemos restaurado nuestro futuro.

Pero esta carrera es mucho más que una actividad, es un propósito de por vida que no solo se hace año a año, si no que también inicia con la Ecoferia que se llevará a cabo los días 25 y 26 de abril, en la terraza del auditorio principal de Compensar Avenida 68, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. con entrada libre.

Este año se espera la visita de más de 10 mil personas en este espacio que reúne “más de 50 comunidades indígenas y campesinas, y empresas colombianas, con el objetivo de ofrecer una gama de productos y servicios que ayuden a generar conciencia ambiental y un consumo responsable y sostenible para tener hábitos que ayuden a disminuir nuestra huella de carbono”, afirmó Claudia Triana, directora de la Carrera Verde

Podrás encontrar productos como: comida orgánica y saludable, ropa colombiana sostenible, cuadernos ecológicos, joyería y accesorios responsables, productos de aseo y belleza personal, artículos para el hogar con empaques de bambú y caña, servicios para la protección de la biodiversidad.

Además, es el espacio en el que todos los corredores recogerán su kit y podrán acceder a la agenda ambiental de la Ecoferia que busca visibilizar acciones sostenibles que realizan los diferentes sectores que aportan a la economía del país. Tienes una cita con los bosques de Colombia

El Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá es el lugar donde se convoca a 10 mil personas en cuatro modalidades: 10K competitiva, 5K competitiva, 3K individual y 3K recreativa familiar.

Para celebrar esta década corriendo por los ecosistemas del país, cada kilómetro recorrido, cada llegada a la meta y cada aliento de los deportistas, se transformará en 100 hectáreas de bosques bajo procesos de restauración ecológica y conservación. Hasta el momento se tienen 45,5 hectáreas en las reservas naturales de Fundación Natura y se espera sumar 54,5 para alcanzar la gran meta que festeja los 10 años.

La Carrera Verde no solo es una competencia atlética: es la única carrera carbono cero del mundo y la primera en Latinoamérica en recibir la certificación Gold Inspire del Council for Responsible Sport, un reconocimiento al compromiso ambiental sostenido de eventos deportivos.

También, cuenta con una logística responsable donde se reutilizan y reciclan materiales como banners, envases y papel; todo el papel y la madera utilizada cuenta con certificación Forest Stewardship Council; se priorizan proveedores locales; cuentan con un plan de gestión de energía y carbono; e implementan un plan adecuado de manejo de residuos.

Así, este evento se convierte en una carrera sostenible, consciente y más verde que nunca, como lo afirmó Clara Solano, directora de Fundación Natura: “verde significa esperanza y verde significa los más de 180 mil árboles que hemos sembrado y las más de 40 hectáreas en proceso de restauración y conservación. Verde significa el cuidado del agua y del suelo, y los sitios por donde caminan y viven los cusumbos de cola anillada y los perezosos andinos. La Carrera Verde ha usado el deporte como herramienta para devolverle la salud a la naturaleza y a la gente, porque tenemos un vínculo indivisible con la tierra. Somos un solo fluir”.

También lo destacó Oriana Serrano, jefe de Reservas de Fundación Natura: “el compromiso ambiental de la Carrera Verde este año es el potencial de la conservación y la restauración de 100 hectáreas en el país, muchas de estas hectáreas quedarán dentro de la Reserva Biológica Encenillo y otras en la Reserva Biológica Cachalú. El rol que cumplen las reservas cada año, es que son donde se implementan las acciones de restauración y conservación planteadas como respuesta a esta vinculación de la ciudadanía a la carrera”.

Durante su trayectoria, la Carrera Verde ha logrado restaurar y conservar los bosques andinos y altoandinos a través de un esfuerzo de miles de personas: del equipo logístico, de planeación, corredores, patrocinadores, emprendedores y de los aliados, quienes han sumado kilómetros en este gran proceso que, paso a paso, ha llegado a sembrar vida, proteger la biodiversidad y transformar el vínculo de la sociedad con la naturaleza.