¿Qué retos tiene el agro y qué papel jugará la ciencia en el próximo cuatrienio en Colombia?

Se buscará dar respuestas a los retos en torno a la sostenibilidad, adaptación climática y ordenamiento productivo. Foto: Agrosavia

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En un presente marcado por el cambio climático, la incertidumbre económica y la presión sobre los sistemas productivos, la optimización de recursos y la agregación de valor, invertir en ciencia, tecnología e innovación significa fortalecer la capacidad de Colombia para encontrar soluciones versátiles e innovadoras, agregar valor y construir un futuro resiliente y sostenible desde el conocimiento.

Por eso AGROSAVIA, la Corporación colombiana de investigación agropecuaria, consideró clave aliarse con El Espectador y Bibo para organizar el evento: “Retos del sector agropecuario para el próximo cuatrenio: el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación”. Una oportunidad única para aportar insumos en este momento de transición institucional con un nuevo gobierno a punto de posesionarse y un nuevo Congreso que ya empezó a sesionar el pasado 20 de julio.

Para lograrlo ha invitado a la exministra de Agricultura Cecilia López, economista y exministra de Agricultura; Freddy Garcés, director general de Cenicaña; Leonardo Ariza, gerente general de Acosemillas; y Miguel Serrano López, director ejecutivo de AGROSAVIA.

Una conversación que será moderada por Sergio Silva, editor de ciencia, salud y ambiente de El Espectador, y que tocará temas importantes como las herramientas desde la ciencia para el crecimiento de la productividad; la conservación y aprovechamiento del patrimonio agrobiodiverso del país; la calidad de la extensión agropecuaria; innovaciones científicas y tecnológicas para enfrentar los desafíos del cambio climático y fenómenos como El Niño; y, en general, qué capacidades científicas y tecnológicas necesita fortalecer Colombia durante el próximo cuatrienio para consolidar un sector agropecuario más competitivo, sostenible e incluyente.

Este espacio busca contribuir, desde una perspectiva técnica y plural, a una discusión sobre las prioridades del agro colombiano y generar insumos que permitan responder a una pregunta fundamental: ¿Qué decisiones debería tomar el próximo gobierno para que la ciencia, la tecnología y la innovación agropecuaria se conviertan en un motor real de productividad, sostenibilidad, seguridad alimentaria y desarrollo territorial durante los próximos cuatro años.

El foro “Retos del sector agropecuario para el próximo cuatrenio: el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación” se realizará el próximo 30 de julio a las 5:30 pm de forma virtual y Colombia podrá conectarse a través de las páginas y redes sociales de El Espectador, Bibo y AGROSAVIA.