Red Adelco y ADEL BRUT apoyarán recuperación en norte del Valle y sur de Chocó tras sismo

El terremoto dejó viviendas afectadas, negocios que no pueden retomar completamente sus actividades, daños en cultivos e infraestructura productiva. Foto: Archivo Particular

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El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó profundas afectaciones en diferentes territorios del país. En el norte del Valle del Cauca y el sur del Chocó, cientos de familias continúan enfrentando las consecuencias de una emergencia que no terminó cuando pasó el movimiento sísmico.

Viviendas afectadas, negocios que no pueden retomar completamente sus actividades, daños en cultivos e infraestructura productiva y dificultades de movilidad hacen parte de una realidad que sigue impactando la vida cotidiana y la economía de las comunidades.

Pero detrás de cada vivienda afectada hay una familia. Detrás de cada negocio cerrado hay un ingreso que dejó de llegar a un hogar. Y detrás de cada cultivo, finca o emprendimiento afectado hay una historia de esfuerzo y un proyecto de vida que hoy necesita apoyo para volver a ponerse en marcha.

De la emergencia a la recuperación

Frente a este escenario, la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia – Red Adelco, junto con la Agencia de Desarrollo Local del Norte del Valle – ADEL BRUT, están impulsando el Fondo de Reactivación Económica DEL Territorio, una iniciativa que busca movilizar solidaridad y recursos para acompañar la recuperación económica de las comunidades afectadas.

El propósito es claro: contribuir a que las familias puedan recuperar sus medios de vida, reactivar sus actividades productivas y volver a generar ingresos y oportunidades en sus territorios.

Porque reconstruir no significa solamente levantar paredes.

Significa volver a producir.

Volver a trabajar.

Recuperar oportunidades.

Y volver a mirar hacia el futuro.

Territorios que necesitan apoyo

En el norte del Valle del Cauca, la campaña prioriza los municipios de Argelia, Bolívar, El Águila, El Cairo, El Dovio, La Unión, Roldanillo, Toro, Trujillo y Versalles. En el sur del Chocó, se incluyen San José del Palmar y Sipí.

Las dimensiones de la afectación reflejan la magnitud del desafío.

En Bolívar, por ejemplo, se reportan más de 1.600 viviendas afectadas; en Roldanillo, más de 3.000 viviendas presentan afectaciones, mientras que en La Unión más de 1.500 viviendas fueron afectadas. En San José del Palmar se registran alrededor de 442 viviendas afectadas y cerca de 40 estructuras completamente colapsadas.

La emergencia también ha golpeado directamente la economía local.

Se han identificado daños en fincas, cultivos, trapiches e infraestructura productiva, con afectaciones en productos como café, plátano, caña, frutales, cacao y chontaduro. A esto se suman daños en establecimientos comerciales, inventarios, equipos y capital de trabajo. La Red Adelco estima cerca de 700 unidades productivas afectadas en el Valle del Cauca, con pérdidas superiores a $160.000 millones.

En territorios como Sipí, además, la interrupción del acceso, el transporte, el abastecimiento y la comercialización de productos rurales profundiza las dificultades para recuperar la actividad económica.

¿En qué se concentrará el Fondo?

El Fondo de Reactivación Económica DEL Territorio busca orientar los recursos hacia acciones que permitan avanzar de la atención inmediata hacia una recuperación con perspectiva territorial.

Entre las prioridades identificadas están:

Producción agropecuaria

Recuperación de cultivos, fincas, trapiches e infraestructura productiva afectada.

Comercio y pequeños negocios

Apoyo frente a pérdidas de establecimientos, inventarios, equipos y capital de trabajo.

Conectividad y comercialización

Contribución a la recuperación de condiciones que permitan movilizar alimentos, insumos y productos y reducir los efectos del aislamiento.

Medios de vida familiares

Acciones orientadas a recuperar espacios productivos, capacidad de trabajo e ingresos de familias rurales y urbanas.

Turismo, patrimonio y servicios

Apoyo a territorios donde los daños afectan actividades turísticas, comerciales y de servicios, así como infraestructura patrimonial y equipamientos.

Una respuesta construida desde el territorio

Para la Red Adelco y ADEL BRUT, esta iniciativa representa también una forma de poner al servicio de las comunidades la experiencia acumulada durante años de trabajo en desarrollo local.

La Red Adelco trabaja desde hace más de 15 años acompañando procesos de desarrollo territorial en Colombia. Hoy, esa experiencia se pone al servicio de las comunidades afectadas, articulando esfuerzos con aliados, cooperantes, organizaciones, empresas, sociedad civil y personas que creen en la capacidad de los territorios para salir adelante.

ADEL BRUT, como agencia de desarrollo local con presencia y conocimiento del territorio, cumple un papel fundamental en esta articulación, ayudando a conectar las necesidades de las comunidades con una respuesta que no se limite a la emergencia, sino que contribuya a recuperar las bases económicas y sociales de la región.

La solidaridad puede convertirse en recuperación

La respuesta frente a una emergencia no termina cuando disminuye la atención mediática.

Para muchas familias, la reconstrucción apenas comienza.

Por eso, la Red Adelco y ADEL BRUT hacen un llamado a empresas, organizaciones, aliados, cooperantes y ciudadanos en Colombia y en el exterior a sumarse al Fondo de Reactivación Económica DEL Territorio.

No importa el tamaño del aporte.

Cada contribución puede convertirse en una oportunidad para volver a producir, recuperar un ingreso, fortalecer un emprendimiento o acompañar a una familia en su camino hacia la recuperación.

Como lo expresa la campaña:

El territorio nos necesita. Y reconstruirlo es una tarea que hacemos juntos.

¿Cómo apoyar?

Quienes se encuentren en Colombia pueden realizar sus aportes a través de los mecanismos habilitados por la Red Adelco, incluyendo Wompi y la cuenta de Bancolombia. Para las personas que se encuentran fuera del país están disponibles PayPal y Every.org.

Conoce la campaña y las opciones para donar en la Red Adelco

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Fondo de Reactivación Económica DEL Territorio

Red Adelco + ADEL BRUT

Porque reconstruir el territorio también significa recuperar sus oportunidades.