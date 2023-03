Representando a las niñas rurales: joven del Cauca estará en un comité ante la ONU

El comité “Abogando por las niñas”, creado por Global GLOW compartirá su visión sobre el empoderamiento femenino durante la versión 67 de las sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, y tendrá lugar del 6 al 17 de marzo de 2023.

Adriana Achinte es parte del programa GLOW clubs, en el que participan otras 14 niñas de El Tambo, Cauca. Foto: Cortesía

Adriana Achinte una joven de 16 años, que vive con su familia en la vereda Chisquío de El Tambo, Cauca y que cursa grado 11 en el ITAF de este municipio, fue seleccionada entre 165 niñas colombianas para representar al país en el “Comité abogando por las niñas”, junto a otras diez jóvenes, entre 8 y 18 años, de países como Uganda, Kenia, Nepal, India, entre otros.

La participación de este grupo de estudiantes se dará en el marco de las sesiones de la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer[1] (CSW por sus siglas en inglés) que se celebra cada año, y que en esta ocasión, desarrollará el miércoles, 8 de marzo, un panel de discusión virtual en el que estas jóvenes compartirán sus recomendaciones para la creación de un mundo más equitativo en el campo digital. (Lea: El consumo mundial de alimentos agregaría casi un grado al calentamiento global)

“Participar en este comité me ha generado entusiasmo, ya que he logrado cultivarme como persona, no solo en aspectos académicos, sino también personales desde la empatía, gracias a que he conocido a otras adolescentes que viven en entornos diferentes al mío, pero con quienes compartimos vivencias similares sobre temas como derechos, desafíos y oportunidades para las mujeres. La participación a lo largo de casi un año en este comité me permitió ver otras perspectivas de futuro, como por ejemplo la pasión y la fortaleza que despierta en mí, escuchar historias que me llevan a pensar cómo podría mejorar la situación de las mujeres en condición de vulnerabilidad. Todo esto me ha llevado en querer convertirme en abogada en el futuro y así defender causas feministas”, aseguró Adriana Achinte, representante del país.

Esta experiencia hace parte del programa GLOW clubs, en el que participa Adriana junto a 14 niñas del ITAF de El Tambo y es promovido por Global GLOW, una ONG que trabaja en alianza con escuelas, centros comunitarios y Fundaciones en más de 26 países, para crear y operar programas innovadores que forman a las niñas sobre la defensa de sus derechos y el fortalecimiento de sus comunidades. (Lea: Estos son los animales silvestres emblemáticos más amenazados en Colombia)

Al respecto, es importante tener en cuenta que en Colombia, la Fundación Bibliotec[2] es el aliado estratégico de Global GLOW que hace posible la creación y mantenimiento de los GLOW clubs, con 10 clubes vigentes (la mayor participación de un país en este programa), en Bibliotecas públicas de Cali, Bugalagrande, Caloto, Corinto, y en El Tambo, Cauca, en el ITAF de Smurfit Kappa Colombia y su Fundación.

“Adriana representa las voces de 165 niñas y jóvenes que hacen partes de nuestros clubes. Junto a más y nuevos aliados del sector público y privado, esperamos poder continuar ampliando la cobertura de estos GLOW Clubs que posibilitan el empoderamiento femenino de las niñas en lugares donde las mujeres viven en situación de vulnerabilidad, para que puedan ser líderes de su propia historia de vida y de sus comunidades”, señaló María Elisa Holguín, directora de Bibliotec.

Asimismo, Andrea Maca, docente del ITAF de El Tambo y mentora del GLOW club, manifestó, “me siento profundamente orgullosa de ver la evolución que ella ha tenido a través del tiempo que llevamos asistiendo a las reuniones del comité y cómo ha generado muchísima más sensibilidad ante la variedad de contextos que viven las niñas en diversas latitudes. A nivel personal, al compartir tiempo y espacio con el grupo de empoderamiento femenino que lidero, he logrado apreciar mucho más y mejor la situación de la mujer en la ruralidad colombiana, notando las condiciones estructurales que generan desventajas frente las mujeres urbanas. Espero como docente y mentora, continuar contribuyendo a que no solo Adriana y las otras niñas del GLOW club, sino las más de 100 que hacen parte del ITAF, generen otras perspectivas de vida y la motivación para luchar por su desarrollo integral como mujeres, profesionales y ciudadanas”.

[1] https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023

[2] Fundación Bibliotec es una alianza público-privada que contribuye a la transformación social desarrollando innovación en la cultura y la educación, a través del fortalecimiento de las bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, la creación de laboratorios de innovación y la promoción de programas de formación.