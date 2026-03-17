Restaurar ecosistemas de la montaña hasta el mar para construir territorios sostenibles

Cuenca Río Claro, Antioquia. Foto: Santiago Vergara - LaPic S.A.S.

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Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, pero al mismo tiempo enfrenta grandes desafíos de deforestación y degradación de ecosistemas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la degradación de los ecosistemas en el país se debe principalmente a presiones humanas como la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la construcción de vías no planificadas en zonas de alta biodiversidad, poniendo en riesgo especies y servicios ambientales clave.

Por su parte, datos recientes indican que la deforestación sigue siendo uno de los mayores desafíos ambientales del país. Según el Ministerio de Ambiente, en 2024 se perdieron más de 113.000 hectáreas de bosque, con más del 60 % de la deforestación concentrada en la Amazonía colombiana; entre las causas principales están la expansión ganadera, los incendios forestales y las economías ilegales, que continúan presionando ecosistemas estratégicos.

Ante la evidencia, hay actores públicos, privados e internacionales que están buscando articular soluciones para proteger el equilibrio ambiental en el país, entre ellos la Fundación Grupo Argos, que desde hace más de seis años y en alianza con instituciones como Wildlife Conservation Society (WCS), Parques Nacionales Naturales, varias de las corporaciones autónomas regionales a nivel nacional, la Fundación Natura, el Instituto Von Humboldt, Terraformation y muchos otros aliados públicos y privados, está impulsando un modelo que busca integrar la ciencia, las comunidades y el capital privado en soluciones de largo plazo.

Esta visión y varios de sus programas en diferentes regiones han probado que el desarrollo sostenible de los territorios es viable siempre que la protección de la naturaleza pueda ser integrada con oportunidades sociales, infraestructura y desarrollo económico para las comunidades. Si no hay acceso a un empleo digno, si las necesidades básicas no están cubiertas y si no hay educación ambiental sobre la importancia del territorio, las comunidades difícilmente podrán cuidar y convivir en equilibrio su entorno.

En 2025, la Fundación consolidó una inversión cercana a COP 17.000 millones en iniciativas de agua y biodiversidad, generando un modelo que combina restauración ecológica, participación comunitaria y soluciones basadas en la naturaleza. Estas acciones permitieron llegar a impactar más de 4.000 hectáreas en acuerdos de conservación y producción sostenible en Antioquia, Tolima y Valle del Cauca en el 2025 y más de 22.024 hectáreas en los últimos años en ecosistemas estratégicos a lo largo y ancho de Colombia.

Los resultados reflejan el alcance de este esfuerzo: más de un millón de árboles sembrados en el último año y más de seis millones en los últimos 8 años, entre ellos un millón de plantas de manglar restauradas para la protección de ecosistemas marino-costeros con comunidades en Bolívar y Atlántico.

El agua como eje del desarrollo territorial: entendiendo Colombia desde el agua

Para la Fundación Grupo Argos, el agua es uno de los puntos de partida, no solo para construir territorios sostenibles, sino para reafirmar la identidad de las comunidades. A través de su programa de cuencas hidrográficas, que se desarrolla en los ríos Claro y Cartama, en Antioquia, y Saldaña, en Tolima, trabaja junto a familias rurales para proteger ecosistemas estratégicos y promover prácticas productivas sostenibles.

En estas cuencas se han identificado 3.790 especies de fauna y flora mediante monitoreo participativo, y 360 personas han participado en acuerdos de conservación que combinan protección ambiental con alternativas de producción sostenible, lo que implica que, en lugar de talar bosque nativo para ampliar procesos de ganadería o cultivos, los productores reciben capital semilla para consolidar procesos productivos más eficientes y se comprometen con la conservación del bosque, lo que, a su vez, protege corredores biológicos relevantes para especies sombrilla como el oso andino o el jaguar.

Este modelo, que articula conocimiento científico, participación comunitaria y alianzas institucionales, ha sido reconocido internacionalmente. La Universidad de Cambridge lo citó recientemente como caso de referencia en filantropía estratégica y soluciones basadas en la naturaleza en América Latina, en la publicación Catalytic Capital.

Sembrar futuro: restauración ecológica y oportunidades económicas

La restauración de ecosistemas se ha convertido en una de las estrategias centrales de la Fundación Grupo Argos para enfrentar el cambio climático y fortalecer la resiliencia de los territorios. En alianza con Terraformation, aceleradora climática, la organización impulsa un proyecto pionero en Colombia que combina restauración de especies nativas con generación de ingresos para las comunidades. El modelo se basa en acuerdos de conservación con propietarios de tierra para reforestar con especies nativas, generar créditos de carbono y convertir estos recursos en oportunidades económicas locales.

La meta es ambiciosa: sembrar 2,3 millones de árboles en más de 1.150 hectáreas en regiones como el Suroeste y el Magdalena Medio antioqueño, el norte de Caldas y el oriente del Chocó. Para 2025 ya se habían firmado 22 acuerdos de conservación, que cubren 755 hectáreas. La experiencia previa en este proceso llevó a la Fundación generar más de 2.000 empleos verdes en los últimos años con la siembra de más de 6 millones de árboles.

Este trabajo se complementa con iniciativas de investigación y educación ambiental lideradas desde el Centro de Investigación y Restauración de los Bosques del Río Cauca (CIRCA), ubicado en La Pintada, Antioquia, que desde 2023 ha recibido a más de 5.000 visitantes interesados en conocer procesos de restauración ecológica y bioeconomía. Sólo en 2025, el CIRCA produjo más de 220.000 plantas de 31 especies nativas de bosque seco tropical destinadas a proyectos de restauración en diferentes regiones del país.