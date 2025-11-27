Solo en una semana, más de 600 animales silvestres han sido liberados

El tráfico de fauna es uno de los flagelos ambientales de mayor impacto en Colombia. Foto: CDMB

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Producto de entregas voluntarias y operativos contra el tráfico ilegal, más de 600 animales fueron recuperados, rehabilitados y liberados por de las corporaciones ambientales (CAR) del país, esta semana.

Uno de ellos es un zorro plateado, cuya conmovedora historia es ejemplo para el país, ya que fue atropellado y abandonado inconsciente en plena vía. Pero gracias al acto noble de un héroe de la fauna y al trabajo del equipo del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAV de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), tuvo una segunda oportunidad de vida.

El zorro llegó en estado de coma con cuadros convulsivos, debido a un trauma craneoencefálico severo mostrando sus signos vitales frágiles. Sin embargo, el personal médico veterinario del CAV comenzó de inmediato un manejo clínico neurológico intensivo para estabilizarlo. Cada día era una batalla: sesiones de terapia, estimulación, alimentación asistida y un acompañamiento lleno de ternura que le devolvía la esperanza. Tras recuperarse, fue liberado en un área protegida de la jurisdicción.

“Tener nuevamente un animal silvestre sano en libertad es la mayor recompensa de nuestra labor. Historias como la de este zorro nos recuerdan que la vida siempre merece una oportunidad, y que cada ciudadano puede convertirse en un héroe al rescate animal con un solo acto de conciencia”, afirmó Juan Carlos Reyes Nova, director general de la CDMB.

Sumado a ello, 120 animales silvestres incautados en Bogotá y propios de los Llanos Orientales regresaron a la libertad en la reserva natural Yurumí, en Puerto López, gracias a la articulación entre la Secretaría de Ambiente de Bogotá y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA.

Uno de los casos más impactantes fue el de 38 canarios costeños (Sicalis flaveola), hallados en una gallera en Bogotá durante un concurso de canto. Muchos de ellos presentaban síntomas de estrés por la manipulación, la exposición al ruido extremo y la pérdida prolongada de libertad. “Celebramos que estos ejemplares vuelven a su entorno natural, de donde nunca debieron salir, en Cormacarena seguiremos trabajando para que el tráfico ilegal y la tenencia de fauna silvestre sea algo del pasado” afirmó Jhorman Saldaña director de la corporación.

Por otro lado, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – (CARDIQUE) y el Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA), realizaron una de las liberaciones de fauna más significativas del año: 10 tortugas hicoteas y 200 morrocoyes regresaron a su hogar, tras ser recuperadas y rehabilitas en Medellín y liberadas en un sector protegido del Canal del Dique y en una reserva natural en los Montes de María, en el caribe colombiano. El director de Cardique, Ángelo Bacci, envió un mensaje claro: “la fauna silvestre no es mascota. Protegerla es un compromiso que asumimos entre instituciones y ciudadanía”.

La región caribe e insular registra el mayor número de fauna recibida y liberaciones, así como la mayor cantidad de centros de atención de fauna con siete espacios en total.

El tráfico de fauna es uno de los flagelos ambientales de mayor impacto en Colombia. En 2024 las CAR atendieron más de 39 mil animales en sus centros de atención y valoración, 40% reptiles, 33% aves, 25% mamíferos y 2% otros como anfibios y peces. Más de la mitad regresaron a su hábitat natural.

Es así como la protección de la fauna y flora silvestre es una de las ocho apuestas que asumieron las CAR durante la COP16 cuando firmaron el “Manifiesto por la vida”, a cumplir a 2027 para proteger la biodiversidad, logrando estos resultados.

Más logros ambientales

Es así como en el impulso a la bioeconomía y negocios verdes, ya se superó la meta de más de 4.000 negocios verdes apoyados por las CAR, llegando este año a 4.608, fortaleciendo las estrategias de bioeconomía promoviendo así el desarrollo sostenible.

De estos negocios verdes, una muestra de 300 hizo presencia en La Gran Vitrina Verde, que se realizó en la Plazoleta de San Francisco con apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca -CVC, con productos como ecoturismo, sistemas agroambientales, moda sostenible, mariposario, cosméticos, apicultura, entre otras. La CVC reportó ventas por más de 500 millones de pesos durante los seis días de la feria, que recibió más de 60 mil visitantes.

Así avanza el Manifiesto por la vida:

“Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible son reconocidas por su capacidad técnica y el conocimiento del territorio en el que operan, lo que las convierte en entidades idóneas para la gestión ambiental territorial. Continuaremos apoyando y defendiendo la gestión y el ejercicio de la autoridad ambiental que realizan las CAR”, dijo Yesid González Duque, director ejecutivo de Asocars.