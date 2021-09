Tundó Tours, un ejemplo de ecoturismo responsable y sostenible en Colombia

Francisco Perea Tejada, es el líder y creador de un emprendimiento familiar de ecoturismo llamado Tundó Tours en el departamento del Chocó, en especial El Valle, corregimiento de Bahía Solano. Él, al igual que su familia se ha venido sosteniendo con el turismo responsable que realizan en la zona, generando más de 25 empleos. (Lea todo el contenido sobre la campaña Bibo de El Espectador)

“El proyecto que tenemos es familiar. Contamos con el Registro Nacional de Turismo. Nosotros somos pioneros en emprendimiento local, lo que hacemos es ofrecer tures, en los que vamos entrando a la selva hasta llegar a una cascada natural. En el recorrido se van observando plantas y animales de la zona, y a su vez se le va explicando al visitante las características y la importancia que tiene en el ecosistema, así como de los manglares”, contó Perea.

En la visita, los turistas pueden observar tucanes, leopardos, nutrias, babillas y muchos más animales que viven en esa zona. El eco tour tarda aproximadamente 4 horas por el río Tundó, de donde surgió el nombre de esa empresa, que consiste en navegar por las aguas de este río, en una canoa impulsada por dos guías con sus remos.

Este proyecto es un claro ejemplo de las formas de negocios sostenibles que han venido creando las comunidades que viven cerca de Parques Nacionales Naturales, quienes se preocupan, como en el caso de Perea y su familia, por generar conciencia en los turistas que los visitan con respecto a la relevancia que tiene conservarlos y cuidarlos para poder seguir disfrutando de la observación de fauna y flora.

Colombia es un país multidiverso y con una riqueza natural de resaltar, que ha dado muestra de cómo el desarrollar este tipo de iniciativas muestra resultados relacionados con mejoras en el empoderamiento y buen vivir de las comunidades rurales, a la vez que favorece la conservación de áreas naturales. Esta empresa hace parte de los esfuerzos que ha venido haciendo Parques Nacionales Naturales de Colombia junto a la Unión Europea

Aunque se debe destacar que en el país la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente Sostenible con el Plan Nacional de Negocios Verdes (PNNV) también busca proporcionar herramientas para la planificación y toma de decisiones que permitan el desarrollo, el fomento y la promoción tanto de la oferta como de la demanda de los Negocios Verdes y Sostenibles.

“Con Parques Nacionales Naturales de Colombia tenemos una excelente relación y la Unión Europea, ya que nos han apoyado con la adquisición de canoas, capacitaciones y nos han invitado a ferias de turismo, que nos han servido para mostrar lo que estamos haciendo con Tundó Tours, con todo lo que tiene que ver con ecoturismo”, relató Perea.

La Unión Europea financia el programa de “Desarrollo Local Sostenible”, que es implementado por Parques Nacionales, y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las comunidades que viven dentro o cerca de las áreas del sistema de Parques que, por medio de acuerdos, se comprometen con la conservación de sus territorios, y es así como, desde la misión de Parques Nacionales, se aporta de manera significativa a la conservación, preservación, recuperación y restauración de ecosistemas.

Este proyecto ha trabajado desde el 2016, con las comunidades locales en el fortalecimiento de capacidades organizativas y comerciales y, de infraestructura de más de 131 emprendimientos ecoturísticos en seis direcciones territoriales, permitiendo un mejor desarrollo y control del ecoturismo, estableciendo senderos, señalización, dotaciones para la comunidad, elementos y enseres para servicios asociados a esa actividad como el hospedaje y restaurante.

Así como Tundó Tour son varios los emprendimientos ecoturísticos con el apoyo presupuestario han logrado el aumento y fortalecimiento de su calidad en el servicio, y también aporta al aumento significativo en el número de visitantes a los Parques Nacionales Naturales de Colombia que pasa de 441.260 en el 2005 a 1′967.672 en el 2019; a su vez, el incremento con respecto al 2018 fue del 7.5%. Igualmente, el aumento de recursos económicos para las comunidades locales, una mayor apropiación de estas áreas por parte de los colombianos y, mayor y mejor conocimiento por parte de turistas y visitantes nacionales y extranjeros son esfuerzos valorados por todos, propios y extraños.

“Mis primeros pasos para conformar Tundó Tour fueron cuando trabajaba de tiempo completo en los hoteles, pero luego comencé a camellar medio tiempo y me di cuenta que no era tan rentable ganarme un mínimo, teniendo la oportunidad de crear una empresa; así fue como me aventuré a tener un negocio familiar, con el objetivo de generar empleos y contribuir con la conservación del ecosistema”, manifestó el emprendedor chocoano.

La labor de Perea, su familia, así como la de muchos otros guías ecoturísticos, es resaltada en el Día mundial del turismo 2021, que en esta oportunidad tiene el lema ‘Turismo para un crecimiento inclusivo’, esto teniendo en cuenta que uno de los sectores económicos que más se ha visto afectado por la pandemia de la COVID-19 ha sido justamente éste, cadena en la que el impacto llega a las comunidades rurales que dependen del comercio conexo al turismo, como el suministro de alimentos para hoteles y pequeños centros turísticos.

“De cara a la transformación que impone la vida actual y a la reactivación económica, resulta importante fortalecer el turismo rural, en el que regularmente los visitantes suelen ser nacionales, ofrece menores costos para los turistas y fortalece las economías locales”, aseguró la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Por su parte, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), con Negocios Verdes, en la categoría de los Bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales que se encuentran el sector de agrosistemas sostenibles y sus subsectores, del sistema de producción ecológico, orgánico y biológico, así como del sistema de producción Agroecológico, hace parte el agroturismo.

En un análisis de las bases de datos de NV al 2020, donde se tiene 2581 NV, se encontró que el 82,7% del total, se encuentran en la categoría de bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales (2.136 NV).

Esta comunidad ha gestado todo un proceso de conservación de la gran biodiversidad que alberga su territorio, integrando sistemas de producción sostenible, mantenimiento de reservas y preservación de especies. “Somos de los pocos que hacemos mantenimiento al ecosistema en el recorrido que realizamos una vez al mes, en el que vamos expresamente a recoger plásticos, basura y todo lo que no pertenezca al ecosistema. A eso le hacemos un tratamiento de reciclaje con el fin de conservar el bosque y evitar daños en el mismo”, aseguró Perea.