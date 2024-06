Un adaptador para la Costa

Línea conexión BSB Foto: ISAGEN

El sistema eléctrico del país es como un tomacorriente, en el cual los usuarios residenciales, comerciales e industriales deben encontrar la fuente de energía confiable y económica necesaria para sustentar su desarrollo social y económico. Cada uno se ha conectado con éxito a partir del nuevo modelo instaurado en 1994, pero un problema histórico mal entendido y mal atendido ha provocado propuestas para cambiar el tomacorriente. Las altas tarifas en la Costa son el motivo principal.

Soluciones especiales para situaciones especiales

Algo es claro: no hay soluciones fáciles ni económicas a problemas que llevan creciendo durante años. La problemática en el Caribe no va a solucionarse con mecanismos comunes, lo que es evidente es que una reforma total a la Ley de Servicios Públicos es innecesaria, peligrosa y no conduce a ninguna solución, como han concluido varios congresistas de la bancada costeña en un reciente debate público: “La situación de tarifas de la costa se puede atender de inmediato bajo el marco normativo actual”.

Además, es importante proteger la estabilidad y eficiencia construidas por el sector durante más de 30 años y dentro de ese marco, encontrar para la crisis de tarifas de la Costa un alivio en el que todos los actores contribuyan. Se necesita una perspectiva adaptativa, capaz de responder de manera especial a la situación.

Del sector han salido diversidad de propuestas en los últimos años, pero una de ellas (en cabeza de ISAGEN) merece especial atención por su audacia: darle un techo temporal al precio de bolsa para evitar la exposición a Bolsa de los distribuidores. Aunque se dice que el control de precios en cualquiera de sus formas afecta el mercado, esta propuesta radica en una visión sectorial de largo plazo desde el conocimiento técnico y la voluntad responsable. Con un debate serio, análisis jurídico y una estructura bien definida, esta medida, sumada a otras como la propuesta del Presidente de la Republica de financiar con recursos públicos la deuda por la llamada “opción tarifaria”, podrían operar como adaptador temporal que logre conectar a la Costa, sin peligro de provocar un corto circuito en todo el sistema eléctrico como efecto dominó.

Otro punto álgido y determinante en las tarifas es el de las pérdidas (relativas a aspectos técnicos y fraudes eléctricos) cuyos costos asumen los usuarios de la región. Allí podría eventualmente considerarse alguna distribución temporal de ese costo entre usuarios y otros actores, sin dejar de buscar soluciones definitivas a esas pérdidas, con el fin de no perpetuar un ciclo vicioso.

Mientras estas y otras propuestas para la reducción de precio son estudiadas y discutidas, es necesario que el Gobierno cumpla con los compromisos que ya hizo con la región para atender el alto consumo eléctrico desde el Sistema Interconectado Nacional (las comunidades energéticas son un ejemplo). Además, debe tomar acción en lo que le corresponde de fondo, pues la región Caribe necesita unas apuestas fuertes en infraestructura eléctrica (construcción y modernización de redes de transmisión y distribución), la estabilización de la CREG como entidad encargada de lograr impactos reales a través de una regulación constante, y la vinculación de las empresas del sector con nuevas y mayores inversiones en materia de generación. La suma de todos los componentes traería gran beneficio para los usuarios del Caribe.