Una nueva especie de “linterna de hadas” fue descubierta y ya está en peligro de extinción

Thismia selangorensis, la nueva planta descubierta en Malasia. /Tomada de la investigación publicada en PhytoKeys. Foto: Tomada de la investigación

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el hueco de un árbol de una zona altamente visitada de Selangor, Malasia, fue descubierta una nueva especie de planta que había pasado desapercibida durante años. Un grupo de investigadores identificaron una nueva especie endémica de “linterna de hadas”, como se le conoce a unas raras plantas parásitas subterráneas, sin hojas ni clorofila, que hace parte del género Thismia.

La planta recibió el nombre de Thismia selangorensis, y fue vista específicamente en la ribera de un río en Taman Eko Rimba Sungai Chongkak, una zona frecuentemente visitada por las personas para actividades de recreación y picnic. En noviembre de 2023, durante una actividad fotográfica de rutina en este lugar, que hace parte de la Reserva Forestal Hulu Langat, Gim Siew, un naturalista vio la planta no identificada hasta ese momento, que crecía oculta cerca de las raíces del árbol.

(Lea: Cuando sube la temperatura, los parásitos ganan ventaja sobre la mariposa monarca)

“Después de su descubrimiento, realizamos conjuntamente un estudio de campo para recolectar especímenes para futuras investigaciones botánicas, preservación de herbario y análisis taxonómico”, escribieron los investigadores en un estudio publicado en la revista PhytoKeys, donde describen el hallazgo.

La especie fue descubierta creciendo en zonas húmedas y sombreadas cerca de los contrafuertes de los árboles a lo largo de la ribera. A diferencia de otras especies del género Thismia, T. selangorensis (la nueva) tiene un color de flores diferente: es melocotón y rosa.

Los investigadores dicen que sus flores suelen ser pequeñas, discretas y ocultas bajo la hojarasca o los contrafuertes de las raíces. Por esto, consideran que es frágil y vulnerable a las perturbaciones debido a su pequeño tamaño. De hecho, desde su descubrimiento inicial en 2023, se han realizado varios estudios en la zona y se registraron menos de 20 plantas individuales. Todos los individuos encontrados forman una sola población.

“Está particularmente amenazada por el pisoteo, especialmente en el área principal de picnic. Las plantas que crecen cerca del río también corren el riesgo de ser destruidas por inundaciones durante lluvias intensas. En consecuencia, según la UICN, esta especie está considerada en peligro crítico”, escriben los investigadores.

A diferencia de las plantas fotosintéticas conocidas, las especies micoheterotróficas, como la recientemente descubierta, carecen de clorofila y no obtienen su energía del sol, sino que dependen exclusivamente de una relación parasitaria con hongos del suelo para su nutrición.

En específico, las especies de este género se encuentran típicamente en bosques vírgenes ricos en hojarasca, donde los suelos húmedos y sombreados les permiten permanecer ocultas durante gran parte de sus vidas, lo que dificulta su descubrimiento, como en el caso de Thismia selangorensis.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜