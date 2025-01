Una orca perdió a su cría y ahora lleva consigo el cuerpo fallecido

Foto de la cría J61 junto a su madre. Foto: Tomada de la página de CWR

El nacimiento de una nueva cría de ballena, reportado el pasado 20 de diciembre, generó alegría en el Centro de Investigación de Ballenas (CWR) una institución que se ha encargado del monitoreo y estudio de las orcas residentes del sur en su hábitat crítico: el mar de Salish, en el noroeste del Pacífico. Ese día, el nuevo individuo fue visto viajando con la manada J, en el área de Puget Sound, pero solo unos días después llegó una triste noticia.

El centro informó que empezarían a hacer los acercamientos necesarios para confirmar la presencia de la cría, y de paso, verificar quien era la madre. Fue así, como el 24 de diciembre, confirmaron que se trataba de una hembra, a quien nombraron J61, hija de la ballena J35, “una madre experimentada”, como la describió el Centro.

“Cada nacimiento cuenta y estas ballenas necesitan suficiente pescado para poder mantenerse a sí mismas y a sus crías”, manifestó el Centro, luego de que un equipo de investigadores, incluidos científicos del Centro de Ciencias Pesqueras del Noroeste de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), realizara observaciones a largo plazo de la nueva cría.

El equipo, que incluye a varios investigadores experimentados en estos mamíferos, logró fotografiar la parte inferior de la cría, fue así como supieron que era una hembra. Sin embargo, también alertaron el estado de salud del nuevo individuo, basándose en el comportamiento tanto de ella como el de la madre.

“La vida temprana siempre es peligrosa para las nuevas crías, con una tasa de mortalidad muy alta en el primer año. Pero esperamos que J35 pueda mantener con vida a J61 durante estos primeros días difíciles”, dijo el Centro 24 de diciembre.

Sin embargo, esto no sucedió. El 31 de diciembre el Centro informó que J61 no sobrevivió. “Hemos recibido información adicional de que, el 1° de enero, se ha visto a J35 llevando consigo el cuerpo de la cría fallecida”, dijo la institución. Esta no es una situación nueva para la madre ballena, pues en 2018, J35 perdió una cría, también hembra, y cargó su cuerpo por 17 días.

“La muerte de cualquier cría en la población es una pérdida tremenda, pero la muerte de J61 es particularmente devastadora, no solo porque era una hembra, que un día podría haber liderado su propia línea materna, sino también dada la historia de su madre J35, que ahora ha perdido dos de las cuatro crías documentadas”, escribió el Centro.

En contraste con esta noticia, la Institución comunicó que el mismo día que confirmaron la muerte de J61, encontraron una nueva cría en la manada J, a quien nombraron J62. El nuevo individuo estaba entre varias hembras durante su encuentro, por lo que aún no ha sido posible verificar quién es la madre. El sexo tampoco se ha identificado hasta el momento, pero el equipo informa que la cría parecía física y conductualmente normal.

