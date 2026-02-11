Unión Europea ratificó inversiones en conectividad, biodiversidad y economía rural en Nariño

El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié junto con participante de las iniciativas en Nariño. Foto: Unión Europea en Colombia

El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, inició este 10 de febrero una visita de tres días al departamento de Nariño, con el objetivo de avanzar en proyectos concretos en conectividad, acceso al agua, protección de la biodiversidad y fortalecimiento de las economías rurales. La agenda se enmarca en la estrategia de inversiones sostenibles Global Gateway.

La visita busca dar continuidad al diálogo con autoridades locales, el sector privado y actores del sistema financiero, con énfasis en identificar prioridades para mejorar la competitividad regional y promover un desarrollo económico con enfoque social y ambiental.

Este recorrido dio inicio al lanzamiento de la primera red comunitaria de internet en el municipio de Cumbal, que contó con el acompañamiento de la Viceministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Gloria Patricia Perdomo. Esta iniciativa hace parte del proyecto ‘Conectando a los no conectados’, que acompaña a distintas comunidades remotas de Colombia en la instalación y mantenimiento de sus redes digitales, y en el funcionamiento de Centros de cómputo comunitarios o Centros TIC. Una de estas redes es la nueva red comunitaria de internet Frailejones: Conexión de Vida, que llevará conectividad a la vereda Tasmag, en el Resguardo Indígena del Gran Cumbal.

Esta red permitirá conectar directamente a más de 70 hogares, y beneficiar a 400 familias que habitan en zonas sin cobertura de redes fijas o móviles. A través del Centro TIC, la comunidad podrá acceder a formación en habilidades digitales y a servicios de conectividad que amplían sus oportunidades educativas, productivas y sociales.

“Es hora de llevar la histórica relación con este departamento al siguiente nivel, sumando fuerzas con el sector privado europeo, el Gobierno nacional y las autoridades locales para explorar oportunidades en inversiones sostenibles que traigan prosperidad a las y los nariñenses. La Unión Europea, a través de su estrategia Global Gateway, apoya soluciones comunitarias para llevar conectividad a zonas rurales. Creemos que las capacidades digitales pueden transformar el talento nariñense en innovación, emprendimiento y desarrollo sostenible”, señaló François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia.

La conectividad rural ha sido solo una parte de una apuesta más amplia de la Unión Europea y sus Estados miembros por el desarrollo territorial en Nariño. Para nombrar algunos ejemplos, a través del Fondo Europeo para la Paz y otros programas, la Unión Europea ha invertido más de 13 millones de euros en el departamento, lo que equivale a la asignación de 10 proyectos solares y eólicos a municipios de Colombia. El Fondo tuvo presencia en 30 municipios y acciones orientadas al desarrollo productivo, la construcción de paz, la protección de la biodiversidad y el fortalecimiento comunitario.

Asimismo, a través de programas como EUROCLIMA y PDT Nariño, la Unión Europea y España han acompañado procesos en áreas clave como el ordenamiento territorial, la gestión integrada del agua, la protección de la biodiversidad, el empoderamiento de las mujeres en política y el fortalecimiento del sector productivo.

Est inversión busca que el departamento avance hacia una alianza estratégica con la Unión Europea en el cierre de brechas históricas a través del comercio y la inversión. La Unión Europea es hoy un socio clave para el desarrollo de Nariño. En 2025, se consolidó como el principal destino de las exportaciones del departamento, con más del 50 % del total exportado y un crecimiento interanual superior al 90 %, impulsado principalmente por el café y otros productos agroindustriales.

Entre el 11 y 12 de febrero, el embajador sostendrá un encuentro con el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, y entidades públicas del departamento para articular agendas de desarrollo departamental. También se encontrará con el sector empresarial y gremial para intercambiar sobre el potencial productivo y exportador de Nariño, las brechas de competitividad y las oportunidades estratégicas en sectores clave como el comercio y la digitalización.

Por último, y para dar continuidad a la alianza de la Unión Europea con Parques Nacionales Naturales de Colombia, el embajador François se trasladará al Santuario de Flora y Fauna Galeras para visibilizar iniciativas de turismo sostenible y de fortalecimiento de las economías rurales y comunitarias.

La visión de largo plazo de la Unión Europea para Nariño es articular las agendas de inversión y el comercio bajo un enfoque territorial. A través de Global Gateway, la Unión Europea acompaña al departamento en la identificación de proyectos estratégicos y la generación de alianzas con el sector público, privado y financiero para así transformar el potencial del Nariño en oportunidades de desarrollo, empleo e inclusión que pongan a las personas, los territorios y la sostenibilidad en el centro.