A un paso de tener reglas claras para los acueductos comunitarios, tras décadas de demora

Acueducto comunitario en Barbosa, Antioquia. En Colombia se estima que hay más de 30.000 gestores comunitarios de agua. Foto: Blog El Río

Aunque es una cifra poco conocida, en Colombia una de cada cinco personas se abastece de agua gracias a un acueducto comunitario. De acuerdo con cifras del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, casi 9.8 millones de colombianos accede al agua a través de alguno de los 16.029 gestores comunitarios de agua que logró identificar esa cartera.

Si se ajusta el foco a las zonas rurales, donde hay mayor presencia de estos acueductos, esta forma de gestionar el agua le estaría garantizando el acceso para consumo humano a un 79,8 % de la población...