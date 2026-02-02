Logo El Espectador
Ambiente
Blog El Río
A un paso de tener reglas claras para los acueductos comunitarios, tras décadas de demora

En las próximas semanas, el presidente Gustavo Petro firmará una ley que cambia la lógica y los requisitos que deben cumplir los gestores comunitarios del país, claves para el acceso del agua de 10 millones de colombianos, sobre todo en las zonas rurales. El proceso, liderado por años por cientos de acueductos comunitarios, por fin entrega reglas diferentes y acordes a su naturaleza.

César Giraldo Zuluaga
02 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
Acueducto comunitario en Barbosa, Antioquia. En Colombia se estima que hay más de 30.000 gestores comunitarios de agua.
Foto: Blog El Río

Aunque es una cifra poco conocida, en Colombia una de cada cinco personas se abastece de agua gracias a un acueducto comunitario. De acuerdo con cifras del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, casi 9.8 millones de colombianos accede al agua a través de alguno de los 16.029 gestores comunitarios de agua que logró identificar esa cartera.

Si se ajusta el foco a las zonas rurales, donde hay mayor presencia de estos acueductos, esta forma de gestionar el agua le estaría garantizando el acceso para consumo humano a un 79,8 % de la población...

Por César Giraldo Zuluaga

