Agencia Nacional de Minería niega la prórroga del título minero de Quebradona, en Jericó

Manifestaciones en el marco del conflicto social que se vive en Jericó. Foto: César Giraldo Zuluaga

La Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la solicitud de prórroga de título minero que presentó la Minera de Cobre Quebradona, que se encuentra en Jericó y Támesis, Antioquia. Así lo informó la entidad a través de un comunicado.

En el documento, la ANM asegura que la decisión se tomó “después de identificar la falta de gestión del titular para obtener la viabilidad ambiental y las debilidades en el relacionamiento social en territorio”.

Como informamos en El Espectador en esta nota, en Jericó hay un conflicto social relacionado con la actividad de Quebradona, que es una filial de AngloGold Ashanti, por la cual 11 campesinos se encuentran en medio de un proceso penal.

La entidad también informó que en esta prórroga, que era la cuarta y última que podía pedir Quebradona para continuar la exploración minera en el territorio, no se ha presentado un Estudio de Impacto Ambiental, algo clave para obtener la licencia ambiental de las actividades de exploración del proyecto.

“Desde 2007, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera ha recibido tres solicitudes de prórroga que suman un periodo de nueve años. En esta última solicitud, la cuarta, la ANM encontró que el titular está pendiente de presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Dicho trámite se ha mantenido archivado por la ANLA”, indicó la ANM en el comunicado.

Otro de los argumentos que tuvo en cuenta la ANM fue la reciente declaración de una Zona de Reserva Temporal en Jericó y Támesis, por medio de una resolución expedida por el Ministerio de Ambiente.

“Con base en estas consideraciones, y tras evaluar las condiciones técnicas, ambientales y sociales, la ANM resolvió negar la prórroga solicitada, reafirmando su compromiso con el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y la estabilidad social del territorio”, explicaron.

Desde la Minera Quebradona aseguran que no han sido notificados sobre esta decisión y que, por lo tanto, aún no se pronunciarán al respecto.

Los 11 de Jericó y el conflicto alrededor de Quebradona

En junio pasado, un juez municipal de Jericó tomó la decisión de dejar en libertad a 11 campesinos, que tienen entre 44 y 85 años y que fueron denunciados por la multinacional AngloGoldAshanti, La decisión del juez, contraria a la petición de la Fiscalía, fue que estas personas pudieran seguir el proceso penal en libertad, sin salir del país y mostrando buena conducta.

El proceso penal incluye diferentes querellas que ha interpuesto Quebradona, la filial de la multinacional en Colombia, pero se centra en una en particular: a finales de 2023, más de 100 campesinos desmontaron una plataforma que había sido instalada por la empresa en el predio de la esposa del exalcalde de Jericó, Rafael Arteaga.

La defensa de los campesinos, que es adelantada por la Corporación Jurídica Libertad, sostienen que se trató de un acto de protesta en medio de las movilizaciones en contra de la minería de cobre en Jericó.

La Minera Quebradona, sin embargo, considera que se trató de un ingreso a propiedad privada y de un desmonte ilegal de sus equipos. Justamente sobre esas actividades de exploración que se adelantaban fue que la ANM negó la solicitud de prórroga.

¿Qué sigue para el proyecto de la Minera Quebradona?

Esta era la cuarta prórroga que podía pedir la Minera para las actividades de exploración de su título minero. Con el rechazo de la ANM, que implica que ya no se podrán extender por más tiempo para hacer estudios ambientales y de exploración, el proyecto no necesariamente se detendrá.

De acuerdo con Cristián Torres, de Censat Agua Viva, una organización que le hace seguimiento a este proceso, uno de los caminos es que la empresa vuelva a presentar la solicitud de licencia ambiental, elaborando el Estudio de Impacto Ambiental con la información que ya ha recopilado en el área del título minero.

Desde la Agencia Nacional de Minería explican que lo único que no extiende la decisión es la etapa de exploración. Sin embargo, la empresa “no ha perdido el título minero”, dice la entidad, por lo que podría seguir adelante con el proceso de licenciamiento ambiental, y las etapas posteriores a este, que son la de construcción y montaje y la de explotación.

La entidad encargada de revisar una solicitud de licencia ambiental, en caso de que la Minera Quebradona la presente, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Esta misma es la que, según la ANM, ha mantenido archivada una solicitud de la empresa porque no se ha entregado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.

