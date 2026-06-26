Alertan por incremento de vientos y oleaje en el mar Caribe durante los próximos días

Las condiciones meteorológicas afectarán también a la zona insular de Colombia, en San Andrés y Providencia. Foto: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

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La Dirección General Marítima (Dimar) emitió un comunicado alertando sobre las condiciones meteomarítimas que podrían presentarse entre el 26 y el 30 de junio en el Caribe colombiano.

De acuerdo con la entidad, es posible que haya un incremento en la intensidad de los vientos y un aumento del oleaje durante los próximos días.

“Las condiciones meteomarinas en el mar Caribe colombiano estarán influenciadas por el fortalecimiento de varios sistemas atmosféricos y el tránsito de ondas tropicales por la cuenca Caribe, lo que favorecerá un incremento en la intensidad de los vientos alisios y un aumento del oleaje”, detalló la Dimar en el comunicado.

De acuerdo con la información publicada por la entidad, estas condiciones se presentarán de manera más significativa en altamar, en las zonas del mar Caribe central y occidental, en lugares de navegación de altura.

Allí se esperan vientos de entre 43 km/h y 58 km/h y alturas de ola de entre 2,6 y 4 metros. Los días en los que estas condiciones se presentarían con mayor fuerza serían el 26 y 27 de junio.

Para el litoral norte, que comprende La Guajira, “en la zona costera donde se desarrollan actividades marítimas de sol y playa y deportes náuticos, se esperan vientos con velocidades de hasta 35 km/h, con alturas de la ola de hasta 2,0 metros”, indicó la Dimar en el comunicado.

Las condiciones serán similares en el litoral central, que comprende las costas de Magdalena, Atlántico y Bolívar, con vientos de hasta 35 km/h y alturas de ola de 2 metros.

Hacia el sur, en las costas de Sucre, Córdoba y Antioquia, “aunque no se encuentra bajo la influencia directa del evento adverso, se estiman vientos de entre 18 y 22 km/h y alturas de ola no superiores a 1,0 metro, con los valores más altos previstos entre el 27 y el 28 de junio”, señaló la Dimar.

Finalmente, en donde también se evidenciarán las condiciones de estas presiones atmosféricas será en la zona insular de Colombia, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en los cayos más al norte de esta región. “Se esperan vientos de entre 38 y 42 km/h y alturas de ola de 1,5 metros, alcanzando su mayor intensidad el 27 de junio”, añadió la entidad.

La recomendación de parte de la autoridad marítima es a extremar las medidas de seguridad para todas las actividades marítimas, incluidas la pesca y el turismo, así como estar atentos a las actualizaciones que emitan las autoridades regionales y nacionales.

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