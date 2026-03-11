Home

Ambiente
Blog El Río
11 de marzo de 2026 - 10:02 p. m.

Así hallaron la colonia de coral más grande descubierta

Madre e hija encontraron la que es, hasta el momento, la colonia de coral más extensa del mundo: del tamaño de una cancha de fútbol. El hallazgo ha emocionado a los científicos, en un momento en el que estos organismos están sufriendo serios problemas por la alta temperatura del océano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Vivir

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Barrera de Coral

Colonia de coral

Naturaleza

Océano

Vida marina

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.