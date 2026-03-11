11 de marzo de 2026 - 10:02 p. m.
Así hallaron la colonia de coral más grande descubierta
Madre e hija encontraron la que es, hasta el momento, la colonia de coral más extensa del mundo: del tamaño de una cancha de fútbol. El hallazgo ha emocionado a los científicos, en un momento en el que estos organismos están sufriendo serios problemas por la alta temperatura del océano.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación