14 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.

Así se ven las inundaciones en Colombia desde el espacio

Las siguientes imágenes satelitales le van a ayudar a dimensionar la tragedia que están viviendo muchos puntos de Colombia debido a las inundaciones. El cambio, en comparación a cómo estaban departamentos como Córdoba hace un año, es brutal.

