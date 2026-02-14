14 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
Así se ven las inundaciones en Colombia desde el espacio
Las siguientes imágenes satelitales le van a ayudar a dimensionar la tragedia que están viviendo muchos puntos de Colombia debido a las inundaciones. El cambio, en comparación a cómo estaban departamentos como Córdoba hace un año, es brutal.
