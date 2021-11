Bucear a 2.700 m.s.n.m. para salvar la segunda laguna más grande de Colombia

Cuando nuestro cuerpo entra en contacto con el agua fría funciona diferente. Los vasos sanguíneos se contraen, el ritmo cardiaco se acelera y la sangre se concentra en los órganos vitales. El cuerpo busca recuperar el calor que se está perdiendo rápidamente con el movimiento de nuestros músculos, entonces, tiritamos. Soportar el frío exige un gran esfuerzo y el cuerpo gasta buena parte de su energía en mantener estable su temperatura.

A solo 29 kilómetros de Pasto (Nariño), en el suroccidente de Colombia, se encuentra la laguna de La Cocha, también conocida como el lago Guamués. Es el segundo cuerpo de agua más grande del país, con 41,2 kilómetros de superficie, y se encuentra a casi 2.700 metros sobre el nivel del mar. En sus aguas, cuya temperatura varía entre los 3° y los 12°C, estuvieron más de 40 buzos que durante cinco días se dedicaron a recorrerla para sacar la mayor cantidad de basura posible. Fueron 21 inmersiones, 21 horas de fondo, más de 42 horas de trabajo logístico, organización y preparación y unas 10 horas de esfuerzos extra para retirar los objetos más pesados: tanques metálicos de 200 litros, tejas de cinc de más de tres metros y mallas de grandes cultivos de peces.

Bucear en la laguna de La Cocha no solo requiere una protección adecuada (un traje de neopreno de 10 milímetros de grosor con sus botas, guantes y capucha para que el cuerpo conserve el calor); o de mucha preparación, experiencia, un ojo agudo y una técnica de nado impecable. Requiere, sobre todo, una gran motivación para decidir sumergirse tanto tiempo, a bajas temperaturas, por tantos días seguidos.

La idea, que para muchos sonaría descabellada, se les ocurrió hace algunos años a Tulio Yela y a su familia: su hijo Juan Carlos, su hija Karol y su esposa Carmen. Todos buzos. “Hace nueve años creamos el Centro de Buceo Marlin y, desde entonces, hacemos buceo de altitud en la laguna de La Cocha. En este tiempo hemos detectado unos sitios específicos en donde se está acumulando la basura que proviene del puerto y de las 19 veredas aledañas”, afirma Tulio, quien soñaba desde niño en convertirse en uno de esos hombres vestidos de negro que a veces se encontraba sumergidos en Tumaco, en el Pacífico nariñense, donde nació y vivió hasta los 12 años. Hoy acumula más de 3.700 inmersiones.

En 2019 se lanzaron a un evento sin precedentes junto a la Asociación de Transporte Fluvial Asotransguamuez y la comunidad indígena quillasinga del resguardo Refugio del Sol: hacer la primera jornada de limpieza subacuática. “Fue un trabajo que hicimos con las uñas, con el apoyo de nuestro equipo de buzos locales que siempre están dispuestos a ayudar, y logramos recolectar 626 kilos en tres días”, cuentan.

Este año su objetivo era más ambicioso. No solo buscaban recuperar una tonelada de basura del fondo de la laguna, sino que, principalmente, esperaban ampliar el área de limpieza subacuática: los 79.000 metros cuadrados recorridos en 2019. En total, más de 40 buzos recorrieron 87.240 metros cuadrados en la limpieza subacuática y, además, grupos de voluntarios recorrieron y limpiaron 23.008 metros cuadrados del litoral de la laguna. Se recuperaron 2.346 piezas de basura subacuática que pesaron 1.075,2 kilogramos. Se encontraron llantas, botellas, pedazos de icopor, botas de caucho, guantes, envolturas plásticas, animales muertos, costales, barriles de metal e, incluso, un pantalón con su billetera y celular en los bolsillos. “Sabemos que no es suficiente la recolección si no cambia la manera de disponer los residuos. Y a eso le apuntamos con la campaña ahora. A lo que recogemos le hacemos una clasificación e identificamos de dónde puede venir. La idea es impulsar proyectos de sensibilización en esos lugares, así como la educación ambiental”, agrega Juan Carlos Yela.

La limpieza subacuática también tiene un componente científico. Juan Yela, que es ingeniero ambiental, espera que de este trabajo y futuros estudios se pueda publicar un artículo académico. “Acá hay una variable muy importante y es que la laguna de La Cocha es reconocida desde el año 2000 como un humedal de importancia nacional e internacional dentro del convenio Ramsar. Es un sumidero de carbono muy fundamental que además cumple la función de filtrar sedimentos, mantener el ecosistema saludable y es un regulador importante del clima de la región. Si la degradamos, le quitamos todas esas capacidades”, explica. Sin embargo, se encuentra entre los ecosistemas acuáticos más vulnerables. El vertimiento de aguas residuales, la deforestación y la sobreexplotación de la trucha están alterando y amenazando este ecosistema.

Lo bueno, agrega Tulio Yela, es que cada vez se suman más manos. Este año contaron, por ejemplo, con la participación del grupo de buzos más experimentado de la Armada Nacional, bomberos y rescatistas, estudiantes de la Universidad de Nariño y la Universidad Mariana; y empresas públicas y privadas, como la Concesión Vial Unión del Sur. “Esperamos que todos los que nos escuchen se interesen por la laguna, que se apropien de este sector y que nos ayuden en nuestra misión de limpiar La Cocha pase lo que pase”.