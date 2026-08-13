Cada vez hay más zonas del río Magdalena con niveles por debajo de lo normal: Ideam

Cauce del río Magdalena con bajo nivel de agua, en de marzo de 2024, en su paso por la población de Gautaca, corregimiento del municipio de Santa Cruz de Mompox (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una nueva alerta sobre la situación del río Magdalena, donde persisten las condiciones de niveles bajos. Durante las últimas semanas, dice la entidad, el tramo con valores por debajo de los normal se ha ampliado especialmente entre Puerto Wilches (Santander) y El Banco (Magdalena).

Sin embargo, la situación se extiende aguas arriba hasta Purificación (Tolima) y se mantiene hacia aguas abajo hasta Calamar (Bolívar), aunque con diferente intensidad a lo largo del río.

El Ideam detalla que en el tramo Purificación- Puerto Salgar (Cundinamarca), las estaciones muestran una tendencia de niveles que se mantiene en rangos bajos durante las últimas semanas, sin evidenciar una recuperación sostenida. Esta situación se mantiene aguas abajo, en el sector Puerto Salgar–Barrancabermeja (Santander)–Puerto Wilches, donde los registros recientes continúan ubicándose por debajo de los valores esperados para la época.

La señal es particularmente persistente en las estaciones de Peñas Blancas (Yondó, Antioquia), Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sitio Nuevo (Santander), que muestran niveles actuales en los rangos inferiores de su comportamiento histórico.

Según el Ideam, esta situación se debe a que, normalmente, agosto corresponde a uno de los períodos de menores niveles y caudales del año en este sector del río Magdalena. De acuerdo con las predicciones hidrológicas, se espera una reducción de los caudales entre el 20 % y el 60 % durante este mes en amplios sectores de la cuenca media y baja del río.

Aunque en septiembre se inicia la transición hacia la segunda temporada de lluvias, no se espera una recuperación generalizada e inmediata de los niveles, sino que es posible que las condiciones se intensifiquen.

“De mantenerse las condiciones hidroclimáticas previstas, esta situación podría generar afectaciones en la navegación, el abastecimiento de agua y los ecosistemas asociados. Por ello, se recomienda mantener el seguimiento de las condiciones hidrológicas y adoptar medidas preventivas de uso eficiente y ahorro del agua”, informó el Ideam.

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