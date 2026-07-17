Colombia da un paso más hacia la energía eólica marina, pero tiene varios retos por delante

Imagen de referencia. El Caribe colombiano tiene el potencial para ser el primer lugar de América Latina con este tipo de proyectos. Foto: Getty Images - Nguyen Lam

Un pescador artesanal wayuu —apaalanchi, como se les conoce en su cultura— inicia su jornada en las aguas del Caribe, en La Guajira, cuando cae el atardecer. “Desde niños, aprendemos a organizar las redes y a trazar las rutas para ir a buscar el alimento”, cuenta Aaron Laguna Barliza, indígena wayuu del Cabo de la Vela, en el extremo norte del país. En medio de la oscuridad, se ubican en el mar como si llevaran un GPS. “Es parte de nuestro territorio, como si fuera un barrio. Así lo recorremos nosotros”, añade Barliza.

Las zonas de...