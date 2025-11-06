Construir un estadio sobre el río Magdalena: una idea “fuera de lugar”

Render del proyecto de estadio que propone el empresario Felipe Olave. Foto: Cortesía

Durante la tarde y las primeras horas de la noche del miércoles 22 de octubre, poco más de 4.000 personas asistieron al Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, uno de los principales escenarios culturales de Neiva. No esperaban el concierto de algún cantante o grupo musical, como es usual en este espacio que recibe anualmente los primeros eventos de las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro.

El evento, que contó con la participación de personajes reconocidos, como el exarquero de la selección Colombia, Óscar Córdoba, y algunos...