Ambiente
Blog El Río
Construir un estadio sobre el río Magdalena: una idea “fuera de lugar”

Felipe Olave ha prometido construir un nuevo estadio para Neiva en una “isla” sobre el río Magdalena. Su idea, que costaría más de COP 60.000 millones que saldrían de su bolsillo, es apoyada por ciudadanos, exfutbolistas y políticos regionales. Pero hay científicos con una lista de argumentos que demuestran que es un proyecto inviable por su ubicación y el posible impacto ambiental que tendría.

06 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
Render del proyecto de estadio que propone el empresario Felipe Olave.
Render del proyecto de estadio que propone el empresario Felipe Olave.
Foto: Cortesía

Durante la tarde y las primeras horas de la noche del miércoles 22 de octubre, poco más de 4.000 personas asistieron al Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, uno de los principales escenarios culturales de Neiva. No esperaban el concierto de algún cantante o grupo musical, como es usual en este espacio que recibe anualmente los primeros eventos de las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro.

El evento, que contó con la participación de personajes reconocidos, como el exarquero de la selección Colombia, Óscar Córdoba, y algunos...

