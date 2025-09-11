No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Descubren un nuevo coral en Colombia: está a 240 metros de profundidad

Un grupo de científicos encontró a 240 metros bajo el mar un coral de aguas profundas, el primero de este tipo en el fondo del Pacífico colombiano. Ahora, buscan que el Bajo Navegador, donde fue encontrado, entre a formar parte del santuario de flora y fauna de Malpelo, pues si bien es un lugar poco explorado, la pesca ya está empezando a afectar el ecosistema.

Paula Casas Mogollón
11 de septiembre de 2025 - 02:03 p. m.
El "Distichopora yurupariensis" fue encontrada a 240 metros bajo el mar en una zona que ha sido poco explorada por la ciencia llamada el Bajo Navegador.
Foto: national geographic

Colombia continúa ampliando su inventario de biodiversidad, sumando cada vez nuevas especies de plantas y animales. A esta “biblioteca” viva se sumó recientemente un coral de aguas profundas, el primero de este tipo en las profundidades del Pacífico colombiano. Se trata de Distichopora yurupariensis, que fue encontrada a 240 metros bajo el mar, en una zona que ha sido poco explorada por la ciencia, pero que estamos empezando a descubrir gracias a los datos recopilados por los científicos de Pristine Seas, un proyecto de National...

