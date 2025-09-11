Descubren un nuevo coral en Colombia: está a 240 metros de profundidad

El "Distichopora yurupariensis" fue encontrada a 240 metros bajo el mar en una zona que ha sido poco explorada por la ciencia llamada el Bajo Navegador.
Foto: national geographic
Colombia continúa ampliando su inventario de biodiversidad, sumando cada vez nuevas especies de plantas y animales. A esta “biblioteca” viva se sumó recientemente un coral de aguas profundas, el primero de este tipo en las profundidades del Pacífico colombiano. Se trata de Distichopora yurupariensis, que fue encontrada a 240 metros bajo el mar, en una zona que ha sido poco explorada por la ciencia, pero que estamos empezando a descubrir gracias a los datos recopilados por los científicos de Pristine Seas, un proyecto de National...
