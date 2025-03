Un día para recordar que el agua no es infinita y protegerla es urgente

MADRID, 19/02/2025.-Imagen, tomada por el satélite Sentinel-2 en 2017, que muestra el deshielo de los glaciares Scott (izquierda), Sheridan (centro) y Childs (derecha). Los glaciares de todo el mundo han perdido en las últimas dos décadas un 5 % de su volumen total, en especial durante los últimos diez años, un deshielo que está agotando los recursos regionales de agua dulce y acelerando el aumento del nivel del mar. Un nuevo estudio, con la participación de 35 equipos de investigación, indica que los glaciares han estado perdiendo una media de 273.000 millones de toneladas de hielo al año desde 2000 y dentro de esa media “se esconde un alarmante aumento en los últimos 10 años”, indica la Agencia Espacial Europea (ESA).-. EFE/Copernicus Sentinel data 2017***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** Foto: Copernicus Sentinel data 2017/EFE - Copernicus Sentinel data 2017

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 22 de marzo como Día Mundial del Agua. Junto con el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y el Día Internacional de la Paz (21 de septiembre), el Día del Agua es una de las conmemoraciones de mayor calibre de la ONU. Durante esta jornada, se rinde homenaje a este recurso, epicentro del desarrollo sostenible y parte crucial de la adaptación al cambio climático, y se conciencia a la población sobre los aproximadamente 2.200 millones de personas que viven sin acceso a agua potable gestionada de forma segura.

Parece obvio decirlo, pero el agua es la base de la vida en la Tierra. Sin ella, no existirían los ecosistemas, la agricultura, la industria ni las comunidades humanas. De hecho, uno de los hitos recientes más importantes ha sido el reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del derecho humano al agua y al saneamiento, algo que sucedió en julio de 2010. Es decir, el agua no solo es un recurso más, sino un derecho fundamental para la dignidad y el bienestar.

La ONU reconoció entonces el derecho de todos los seres humanos a tres cosas, respecto al agua. En primer lugar, a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal, que se estima entre 50 y 100 litros de agua por persona y día. Para que se haga una idea, sería como llenar una bañera hasta la mitad o usar una lavadora en su ciclo estándar unas cinco veces al día. Esta cantidad debe ser suficiente para cubrir necesidades básicas como beber, cocinar, la higiene personal y el saneamiento. En segundo punto, la ONU considera que es un derecho tener acceso seguro, aceptable y asequible al agua. Esto significa que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar.

Finalmente, en tercer lugar, todos tenemos derecho a un acceso físico al agua. Esto significa que la fuente de agua potable debe estar a menos de 1.000 metros del hogar y que el tiempo de recolección no debería superar los 30 minutos. A pesar de ese reconocimiento, aun queda mucho por hacer. La ONU estima que en 2022, 2.000 millones de personas no disponían de instalaciones básicas de saneamiento como baños o letrinas; además, 653 millones de personas no tenían ningún tipo de acceso a instalaciones sanitarias. Esto no es menor: unas mejores condiciones de agua, saneamiento e higiene podrían evitar unas 400.000 muertes al año por enfermedades diarreicas entre niños menores de 5 años, dice el organismo.

Además, y en otras cifras inquietantes, según el Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento, al menos 2.000 millones de personas en todo el mundo beben agua que puede estar expuesta a la contaminación de las heces. Un número aún mayor consume agua que se distribuye a través de sistemas vulnerables a otros tipos de contaminación. El tema de este día mundial del agua que se celebra hoy es la conservación de los glaciares.

Glaciares, el centro del debate

A medida que aumenta la temperatura del planeta debido al cambio climático, los glaciares están retrocediendo. La ONU los define como “ríos de hielo, a menudo cubiertos de nieve, que descienden lentamente de zonas montañosas por un valle y cuyas aguas de deshielo fluyen ladera abajo”. Los glaciares son reservas naturales de agua dulce y liberan un flujo constante de agua, especialmente en temporadas secas. Esto es clave para el suministro de agua potable, la agricultura, la industria y la generación de energía hidroeléctrica. El problema es que se están derritiendo.

Los glaciares, explica el organismo, suelen alimentarse de la nieve caída durante el invierno y perder hielo durante el verano. Las temperaturas más altas que el mundo está viviendo debido al cambio climático están provocando, sin embargo, veranos más largos e inviernos más cortos, episodios de ola de calor durante los veranos, un descenso de la cantidad nieve y un aumento de las precipitaciones en forma de lluvia. Todo esto está afectando los glaciares. Desde hace 130 años los científicos todos los glaciares del planeta. Desde la década de los 80, su derretimiento se ha acelerado a una ritmo que los investigadores nunca habían observado.

En los últimos 20 años se ha duplicado la pérdida de masa glaciar. Si se mantiene la tendencia actual, muchos glaciares de regiones como los Andes y el Himalaya podrían desaparecer antes del año 2100.

Miles de millones de personas alrededor del mundo están sufriendo los efectos de los cambios en los flujos de agua de deshielo: crecidas, sequías, deslizamientos de tierra, subida del nivel del mar y daños a ecosistemas. Estas alteraciones afectan la disponibilidad de agua potable, reducen la producción agrícola, ponen en riesgo la infraestructura y desplazan comunidades enteras. Además, la pérdida acelerada de glaciares altera los hábitats de numerosas especies y agrava el cambio climático al liberar carbono atrapado en el hielo, amplificando el calentamiento global.

¿Por qué? La lógica es relativamente simple. Gracias a su superficie brillante, los glaciares reflejan la luz solar, y ello ayuda a regular la temperatura de la Tierra. A medida que se derriten, esta superficie reflectante se reduce, lo que deriva en una mayor absorción de calor que, a su vez, acelera el calentamiento global.

La buena noticia, dice la ONU, es que aún estamos a tiempo de proteger los glaciares y el acceso al agua de miles de millones de personas. “La urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales (Acuerdo de París) es vital para ralentizar el derretimiento de los glaciares y reducir los riesgos asociados, como el aumento del nivel del mar, la escasez de agua dulce, las crecidas o los deslizamientos de tierra", señala el organismo.Limitar el calentamiento global a 1,5 °C podría salvar los glaciares de dos tercios de los sitios de Patrimonio Mundial.

