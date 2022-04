El calentamiento de los océanos alterará los ecosistemas marinos de forma inesperada

Las interacciones depredador-presa hacen que muchas especies, especialmente los grandes depredadores, cambien sus rangos más lentamente que el clima.

Cada vez la evidencia científica muestra más las consecuencias del cambio climático. Ningún ecosistema se ha salvado de sus efectos. Recientemente, un estudio demostró que el calentamiento de los océanos, provocado por este fenómeno, alterará los ecosistemas marinos de forma inesperada. (Lea: Descubren más de 5.500 nuevas especies de virus de ARN en el mar)

Investigadores de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, se dieron a la tarea de analizar las interacciones tróficas, que es cuando una especie se nutre de otra, de los depredadores y de las presas de los ecosistemas marinos. El objetivo era comprender cómo el cambio climático afecta los rangos de las especies.

Para ello, emplearon unos modelos informáticos y determinaron que las interacciones depredador-presa hacen que muchas especies, especialmente los grandes depredadores, cambien sus rangos más lentamente que el clima.

Los investigadores explican que así un pescador de bacalao en el Atlántico podría seguir encontrando peces dentro de 200 años, pero en cantidades significativamente menores. Es decir, este modelo sugiere que durante los próximos 200 años de calentamiento, las especies se van a reorganizar continuamente y van a estar en proceso de cambiar sus áreas de distribución. Los resultados fueron publicados en la revista Proceedings of the Royal Society B.

A medida que el clima se calienta, millones de especies se desplazan hacia los polos en una profunda reorganización de la vida en la Tierra, pero el estudio de esta dinámica había ignorado, en gran medida, una característica clave, que los animales y otros organismos deben comer. (Puede leer: Hasta el Ártico están llegando los microplásticos provenientes de ríos europeos)

Malin Pinsky, coautor del estudio de la Universidad de Rutgers, añadió que la sobrepesca es más fácil porque las tasas de crecimiento de la población serán bajas. Además, explicó que “el calentamiento unido a la dinámica de la red alimentaria será como meter la biodiversidad marina en una batidora”.

Este estudio, dicen los investigadores, presenta un panorama mixto de la salud de los océanos, pues no solo las grandes especies y las pesquerías de importancia comercial se desplazarán fuera de sus áreas de distribución históricas a medida que el clima se caliente, sino que “probablemente” no serán tan abundantes incluso en sus nuevas áreas de distribución geográfica.

Los investigadores señalaron que los depredadores superiores de mayor tamaño permanecen más tiempo que las presas más pequeñas en los hábitats históricos, en parte debido a la llegada de nuevas fuentes de alimento a sus áreas de distribución antes del calentamiento.

Advierten, también, que “esta dinámica no se producirá únicamente en un lugar, sino a nivel mundial, lo que no augura nada bueno para la vida marina y no es un efecto que se haya reconocido ampliamente”, apuntó Pinsky. (Le puede interesar: La temperatura de los océanos sigue rompiendo récords)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜