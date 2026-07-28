El caracol marino invasor que está en Colombia y pasó desapercibido por casi 30 años

Imagen del "Eualetes tulipa". Foto: Cortesía María Adriana Gracia y Alex David Paternina

Desde hace más de 10 años, la bióloga marina María Adriana Gracia y los estudiantes que han pasado por el grupo de investigación Geología, Geofísica y Procesos Marinos Costeros, que ella lidera en la Universidad del Atlántico, se han dedicado a estudiar la biodiversidad que hay en la porción del mar Caribe que le corresponde al departamento del Atlántico.

En los últimos cinco años, Gracia, PhD en Ciencias de la Universidad Nacional, empezó a centrar el inventario que están elaborando en los moluscos, un grupo que incluye animales como los...