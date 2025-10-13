El mundo está cruzando el primer punto de inflexión climática con muerte de corales

Más del 80 % de los arrecifes de corales del mundo han sufrido blanqueamiento desde 2023. Foto: EFE - Instituto Australiano de Ciencia Marina

El Global Tipping Points, la organización que hace seguimiento a los puntos de inflexión climática en el mundo, publicó hoy su más reciente reporte en el que alerta que el planeta ya está atravesando su primer punto de no retorno.

Los puntos de inflexión climáticos son, en palabras simples, las barreras que el mundo no puede cruzar si quiere evitar graves catástrofes relacionadas con el aumento del nivel del mar y el incremento de temperaturas. Estos se definen con base en la mejor evidencia científica disponible.

El reporte publicado hoy por el Global Tipping Points es certero: estamos cruzando el primero de los seis límites establecidos y, de no tomar decisiones pronto, las consecuencias climáticas serían devastadoras.

“Los arrecifes de coral están superando su punto de inflexión térmica y experimentando una mortandad sin precedentes”, dice el informe de la organización. Con el incremento de la temperatura promedio actual, en comparación con las temperaturas preindustriales, que está 1,4 °C por encima, los primeros en sufrir las consecuencias son los corales.

Estas especies son fundamentales por varios motivos. El primero es que son indicadores del equilibrio ecosistémico que debe existir en los océanos. Los arrecifes corales se alimentan de cientos de especies, brindan alimento a otras más, y son el hogar de muchos peces y moluscos. Tienen que ver con una cuarta parte de la vida marina, a pesar de que ocupan una mínima fracción en esa superficie.

Justamente por ese rol que tienen en la vida marina, son una garantía de sostenimiento económico para las comunidades pesqueras que dependen de las especies que llegan a los arrecifes. Además, como son barreras naturales en el agua, protegen las costas de los impactos de fenómenos climáticos como los ciclones.

“El calentamiento global se está poniendo peor y pronto va a superar los 1,5 °C. Estamos acercándonos a los puntos de no retorno, desde el deshielo hasta el colapso de la Amazonia", escribió la organización WWF en sus redes sociales, tras la publicación del informe.

Los “puntos de inflexión positivos”

En su reporte, el Global Tipping Points también plantea algunos “puntos de inflexión positivos”, refiriéndose a las decisiones que debe adoptar el mundo para frenar el incremento de temperatura.

Como ejemplo, la organización menciona la caída en los precios de algunas tecnologías para energías renovables, como los paneles solares, y la importancia de que se siga aumentando la capacidad de estas energías en el mundo, remplazando los combustibles fósiles.

“Solo con una combinación de decisiones políticas y acciones de la sociedad civil, el mundo puede pasar de enfrentar riesgos existenciales por los puntos de no retorno, a aprovechar las oportunidades que plantean los puntos de inflexión positivos”, concluye el informe.

