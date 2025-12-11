El nuevo centro que tiene Colombia para contener la pesca ilegal en Gorgona y Malpelo

El Santuario de Fauna y Flora de Malpelo es una de las áreas marinas protegidas del océano Pacífico en las que se concentra parte importante de la pesca ilegal. Foto: Parques Nacionales Naturales

A inicios de 2025, en Nariño, la Armada Nacional interceptó dos embarcaciones en medio del océano Pacífico cargadas con más de 3.300 kilogramos de piangua, un molusco que se adhiere a las raíces del mangle. Las comunidades afros de esta región del país han pescado artesanalmente esta especie durante décadas, haciéndola parte fundamental de su cultura y economía. Debido a sus usos tradicionales, en el país está permitida su pesca y transporte, pero hay un límite: “No debe exceder los 100 kilogramos”, 33 veces menos de lo que se encontró en el...