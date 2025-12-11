Logo El Espectador
El nuevo centro que tiene Colombia para contener la pesca ilegal en Gorgona y Malpelo

Entre 2012 y 2022 se incautaron 334 toneladas de pesca ilegal en Colombia, la mayoría de ellas en las áreas marinas protegidas de Malpelo y Gorgona. Para hacerle frente a ese problema, el país acaba de poner en marcha un centro de monitoreo en Cali, con recursos del Bezos Earth Fund, donde esperan identificar a las embarcaciones que pescan en zonas prohibidas del océano Pacífico.

Andrés Mauricio Díaz Páez
11 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
El Santuario de Fauna y Flora de Malpelo es una de las áreas marinas protegidas del océano Pacífico en las que se concentra parte importante de la pesca ilegal.
Foto: Parques Nacionales Naturales

A inicios de 2025, en Nariño, la Armada Nacional interceptó dos embarcaciones en medio del océano Pacífico cargadas con más de 3.300 kilogramos de piangua, un molusco que se adhiere a las raíces del mangle. Las comunidades afros de esta región del país han pescado artesanalmente esta especie durante décadas, haciéndola parte fundamental de su cultura y economía. Debido a sus usos tradicionales, en el país está permitida su pesca y transporte, pero hay un límite: “No debe exceder los 100 kilogramos”, 33 veces menos de lo que se encontró en el...

Andrés Mauricio Díaz Páez

Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
