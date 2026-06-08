El océano enfrenta cada vez más presiones por las actividades humanas y el cambio climático

Imagen de referencia. El incremento de la temperatura ha llevado al derretimiento de los casquetes polares y, por tanto, al aumento del nivel del mar. Foto: Agencia AFP

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Durante cinco años, unos 550 expertos de 86 países han adelantado una revisión sobre los desafíos que enfrenta el océano, que cubre más del 70 % del planeta y es clave para su regulación climática. De acuerdo con su análisis, denominado Evaluación Mundial de los Océanos, los seres humanos están remodelando los ecosistemas marinos, principalmente en zonas costeras, debido a la extracción de recursos naturales, la expansión de infraestructura, la descarga de residuos y la degradación del hábitat.

“Al mismo tiempo, el desarrollo mar adentro se está intensificando, con parques eólicos, infraestructura petrolera en aguas profundas y la expansión de cables y tuberías submarinas alterando hábitats más alejados de la costa”, indicó la Organización de las Naciones Unidas.

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Como si fuera poco, los investigadores se refirieron a los graves efectos que está generando el cambio climático. El incremento de la temperatura ha llevado al derretimiento de los casquetes polares y, por tanto, al aumento del nivel del mar. “Las temperaturas del Ártico están aumentando cuatro veces más rápido que el promedio global”, apuntó la ONU. “El 16% del aumento total de las temperaturas oceánicas desde 1955 ha ocurrido después de 2018”.

A esa crisis se ha sumado otro par. Por un lado, está la crisis por pérdida de biodiversidad, pues la vida marina está bajo un “estrés severo” reflejado en la disminución aproximada del 80 % de los arrecifes de coral del Caribe desde la década de los 70. Los investigadores advierten que el 90 % de los arrecifes de coral del mundo podrían desaparecer si la temperatura supera los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

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Especies desde el plancton hasta los mamíferos marinos están siendo cada vez más empujados hacia los polos, debido al calentamiento, además de que los ecosistemas costeros críticos, como los manglares, siguen reduciéndose.

Por otro lado, la contaminación marina no de tregua. De acuerdo con la ONU, cada año ingresan al océano 52 millones de toneladas de residuos plásticos, aportando aproximadamente 24 billones de partículas de microplásticos, que se sabe afectan a más de 4.000 especies marinas. La contaminación química por compuestos farmacéuticos también está aumentando en las aguas marinas.

A pesar de todas estas crecientes presiones, la evaluación subraya que aún puede haber soluciones con enfoques basados en la naturaleza, la reducción de emisiones y la ampliación de la protección marina.

“La próxima década es decisiva: sin una acción global rápida y coordinada, la salud del océano continuará deteriorándose, amenazando la estabilidad climática, la resiliencia de la biodiversidad, la seguridad alimentaria, los medios de vida y el bienestar de miles de millones de personas”, comunicó la ONU.

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