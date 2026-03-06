El PNN Los Nevados tendrá dos nuevos senderos ecoturísticos en Risaralda y Quindío

El PNN Los Nevados fue el tercero más visitado en Colombia durante 2025. Foto: El Espectador

Durante este viernes, 6 de marzo, Parques Nacionales Naturales (PNN) publicó el Plan de Ordenamiento Ecoturístico 2026 del PNN Los Nevados, una de las áreas protegidas más importantes del país. Este documento será la hoja de ruta para conservar el parque mientras se impulsa el turismo.

Se trata de un documento que, de acuerdo con Parques Nacionales, fue elaborado en conjunto con comunidades locales, visitantes y otras entidades, como el Mincomercio y el Fondo Nacional del Turismo. Esta hoja de ruta contempla aspectos como las rutas permitidas para el turismo, la capacidad de carga y los períodos de cierre.

El PNN Los Nevados se encuentra en plena cordillera Central de Colombia y reúne varios puntos claves de los ecosistemas de altura que hay en el país. Entre ellos, volcanes como el Nevado del Ruiz, Santa Isabel y Tolima, así como los paramillos de Quindió y Santa Rosa. Varios puntos del PNN superan los 5.000 metros de altitud, y justamente en los paramillos es donde se encontrarán los nuevos senderos.

“Uno de los principales resultados del nuevo plan es la consolidación de la oferta ecoturística del parque. En este marco se habilitarán dos nuevos senderos: uno en Paramillo de Santa Rosa, desarrollado mediante acuerdos de conservación con familias del sector, y otro en Paramillo del Quindío, que beneficiará a prestadores de servicios locales”, explicó PNN en un comunicado.

Con estos, Los Nevados completa 15 senderos ecoturísticos por los cuales es posible hacer recorridos guíados. Muchos de estos, como el nuevo sendero en Santa Rosa, han sido establecidos por medio de acuerdos de conservación con las comunidades locales.

Lo que se busca es que, mientras los habitantes de la región se benefician económicamente haciendo labores de guianza, comercio y alojamiento, se comprometan a no realizar dentro del PNN actividades que deterioren los ecosistemas, como agricultura y ganadería extensivas.

El nuevo plan, dice PNN, “reconoce el papel fundamental de los prestadores de servicios en la experiencia del visitante y en la protección de la biodiversidad. Por ello, prioriza su formalización, capacitación e inclusión en la cadena de valor del ecoturismo. Asimismo, promueve la innovación en la oferta turística, el fortalecimiento de la gobernanza interinstitucional y comunitaria y el ordenamiento de sectores estratégicos para reducir presiones en los ecosistemas de alta montaña”.

Cada sendero tiene una capacidad de carga diaria que deben garantizar los guardaparques y quienes ingresen a hacer recorridos guiados. Además, el PNN estará cerrado durante tres períodos en el año para permitir la regeneración de los senderos, afectados durante las temporadas más altas de turismo.

De esta manera, el plan establece cierres después de Semana Santa, en septiembre y en noviembre, con el fin de garantizar esos períodos de regeneración. De acuerdo con PNN, solo durante 2025, Los Nevados recibió más de 95.000 visitantes, siendo la tercera área protegida más concurrida por turistas en el país.

